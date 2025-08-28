DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
C. Suena
Alicante, la única provincia en alerta por calor este jueves: temperaturas de hasta 38ºC y noches tropicales
La previsión de Aemet anuncia mínimas sin cambios y máximas en descenso en el interior y en ascenso en el litoral, con aviso por calor en el sur de la provincia
L. Gil López
Un vecino sofoca con cubos de agua un incendio en una vivienda en Xixona
El hombre, una mujer mayor con Alzhéimer y una bebé han resultado intoxicados por humo y trasladados al hospital. En este enlace puedes leer toda la información.
Diego Coello
El esfuerzo con decenas de manos izando el Arbret de Sant Joan de Altea, fotografiado por Alfonso Rotunno, gana el concurso Fotoxop 2025
El certamen concede también dos accésits a sendas fotos de Sonia Soria Solano y Vicent Sevila García. Más información.
Mateo L. Belarte
Compromís denuncia que Mazón, Gan Pampols y Rovira han cargado a la Generalitat 22.000 euros en "comidas y cenas" en 2025
El president ha gastado 11.000 euros, el vicepresidente 6.000 y el conseller otros 5.000 en lo que va de año, según datos recopilados por la coalición del portal de Transparencia, que el Consell llevaba meses sin actualizar. Lee la noticia.
Diego Coello
El Parc de Carabiners de Altea se renueva completamente para integrarlo en la naturaleza de Villa Gadea
El proyecto, financiado por el Ayuntamiento, cuesta casi 50.000 euros y cuenta con nuevos juegos infantiles de madera, más árboles y espacios para el disfrute de las familias. Lee la noticia en este enlace.
D. Pamies
La Generalitat reforzará con ocho líneas el transporte de bus de Torrevieja y el litoral de la Vega Baja
La administración autonómica recupera el proyecto para sacar a concurso las concesiones con más conexiones y frecuencias con el Hospital de Torrevieja, Alicante, Elche y las paradas del AVE. Aquí puedes leer toda la información.
Jose A. Rico
Villena destina 134.000 euros para la compra de dos inmuebles
El equipo de gobierno lleva al pleno de este jueves la modificación de crédito necesaria para adquirir la Casa Tarruella y una finca en la Avenida de Alicante. que se destinarán para dotación pública y una nueva área verde. Toda la información.
L. Gil López
La decisión de San Vicente con los parques infantiles que va a gustar a los más pequeños
El equipo de gobierno proyecta la instalación y acondicionamiento de quince áreas de juegos para menores y zonas biosaludables. Lee la noticia en este enlace.
M. Alarcón
La patrona de Santa Pola ya está lista para las fiestas y las familias piden protección para sus recién nacidos
Las camareras de la Virgen de Loreto ponen la corona y las joyas que lucirán durante los actos patronales en su honor. Lee aquí la noticia.
Alejandro Ruiz
El Eldense trabaja en la cesión del delantero Enol Rodríguez
La comisión deportiva azulgrana confía en cerrar la llegada del jugador del Huesca, pero cuenta con el Ceuta como gran competidor. Lee aquí la información.
