Otras explosiones de pólvora que han sacudido la provincia de Alicante

La provincia de Alicante, conocida por sus fiestas y tradiciones ligadas a la pólvora, ha vivido también momentos más oscuros ligados a accidentes pirotécnicos que causaron un gran impacto y que contribuyeron a que se adoptaran medidas para reforzar la seguridad. Aunque las tragedias con la pólvora no han sido ajenas a la historia de la capital alicantina, donde en 1943 hubo que lamentar la explosión de la armería «El Gato» que dejó un total de 17 muertos y 123 heridos, siendo hasta ahora el más mortífero registrado hasta la fecha. La última explosión se registraba este mismo año y se saldaba con la muerte del pirotécnico Pedro Luis Sirvent.

Octubre 1987. Un accidente pirotécnico tiñó de luto las fiestas de Moros y Cristianos de El Campello y que se saldó con seis muertos y 35 heridos. La explosión de pólvora se produjo el 12 de octubre de 1987 en pleno desembarco. Cuatro de los fallecidos eran festeros de la vecina localidad de Mutxamel y que habían sido invitados a participar en el evento, un guardia civil y un turista. La explosión se produjo en una caja metálica con pólvora destinada al disparo de un pequeño cañón y para los arcabuceros. Hasta este accidente, las medidas de seguridad en torno a la pólvora en las fiestas en general en la provincia eran prácticamente inexistentes.

Agosto de 1989. En plena temporada alta y en la tarde de un sábado, un coche cargado con 400 kilos de pólvora estalló en el aparcamiento del entonces llamado centro comercial Pryca en la localidad de Sant Joan d’Alacant. Nueve muertos y veinte heridos fue el trágico balance. En los primeros momentos, se atribuyó a ETA, pero pronto se descubrió que no era un atentado terrorista. Se trataba de un vehículo que trasladaba la pólvora sin ninguna medida de seguridad para vender en distintos eventos festeros que se celebraban en la provincia y que estaba aparcado a pleno sol en una tarde de agosto. El juicio se saldó sin culpables, ya que el conductor del coche fue otra de las víctimas de la explosión. Días después, su padre se suicidó. Tanto el Estado como la dirección del centro comercial no se consideraron responsables de los hechos.

Septiembre de 1997. Las instalaciones de la pirotecnia de Pedro Luis Sirvent sufrieron una explosión a finales de septiembre de 1997, aunque en esta ocasión no hubo que lamentar víctimas. Solo daños de carácter material. Un rayo cayó en las instalaciones sitas en la partida de Fontcalent, donde en ese momento se almacenaba un castillo de fuegos artificiales que iba a dispararse en el barrio Ciudad de Asís ese fin de semana. Los daños se valoraron en cerca de 60.000 euros.

Julio de 2001. Las fiestas de Moros y Cristianos de La Vila Joiosa se vieron sacudidas por otro accidente pirotécnico, que se saldó con un muerto y 26 heridos. El siniestro ocurrió durante un acto denominado el «alijo del contrabandista». Una cantimplora con pólvora para cargar los trabucos hirió a 17 personas, la mayoría miembros de la filá de los Marinos. Los hechos se produjeron después de las 20.30 horas en la playa Centro, donde estaba instalado el Castillo, y en la que se encontraba un gran número de personas. La detonación se originó mientras los festeros escenificaban la reconquista de la ciudad con el disparo de arcabuces, cuando se produjo una explosión que, según manifestaron los testigos aquel día, «recorrió un buen tramo del paseo marítimo». Aunque el Ayuntamiento pagó el dinero de las indemnizaciones, algunos de los heridos reclamaron también por la vía judicial.

Agosto de 2012. Aunque la pólvora y la guerra de las carretillas han causado incidentes en las fiestas de Elche, en 2012 hubo que lamentar otro que causó víctimas por un espectáculo pirotécnico. La anómala explosión de la Palmera de la Virgen de la Nit de l’Albà de Elche provocó la otra tragedia. Corría el verano de 2012 y el profesional pirotécnico principal, Vicente Albarranch, resultó herido de extrema gravedad y falleció un mes y medio después por las heridas causadas. Aquella noche resultaron heridos de gravedad el director de la pirotecnia La Alborada -que falleció el 28 de septiembre- y su hijo. Además, un tercer operario fue herido leve y otras 20 personas fueron atendidas en la zona con heridas de menos consideración. El cuarto pirotécnico que estaba en la torre campanario de Santa María salió ileso.

Marzo de 2025. El conocido pirotécnico alicantino Pedro Luis Sirvent, de 69 años, falleció el 6 de marzo de 2025 en una explosión ocurrida en la empresa que fundó hace 43 años con el nombre de Pirotecnia Alicantina y que dirigían sus hijos bajo el nombre de Pirotecnia Hermanos Sirvent. La explosión ocurrida en la empresa situada en la partida de Fontcalent también causó heridas de gravedad al pirotécnico valenciano Juan Manuel Mirón, de 68 años, con el que colaboraba la mercantil alicantina. La explosión se produjo en una zona de la pirotecnia donde hay una cocina y una dependencia donde comían los empleados y con un almacén para las herramientas. No era en la zona destinada a almacenar pólvora y donde en esos momentos tenían cerca de 800 kilos de material.