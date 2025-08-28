Luto en las Hogueras de Alicante por la muerte de Manuel Ferrández en la explosión de su pirotecnia

Las Hogueras de Alicante, de luto por la muerte de Manuel Ferrández, uno de los propietarios de la pirotecnia Ferrández. El conocido profesional de la pólvora ha fallecido este jueves en la explosión de su fábrica en Redován. Desde la Federació de Fogueres se ha lamentado profundamente lo ocurrido, una tragedia que ha afectado directamente a una empresas estrechamente vinculada con la Fiesta alicantina.

"Como presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan quiero manifestar mi profundo pesar por el trágico accidente ocurrido en la pirotecnia Ferrández de Redován, en el que ha fallecido un trabajador", ha lamentado el presidente del órgano gestor de la Fiesta, David Olivares. "Traslado mis condolencias más sinceras a su familia y allegados, así como mi apoyo a todo el equipo de la empresa, referente en el ámbito pirotécnico y parte esencial de nuestras fiestas", ha añadido.

Además, Olivares ha recordado que "la pirotecnia es un pilar fundamental de las celebraciones" por lo que accidentes como este "recuerdan el esfuerzo y la dedicación que conlleva, además de la fragilidad de este arte". Por último, el presidente de la Federación ha apuntado que, este jueves, "la familia de les Fogueres de Sant Joan se une en el dolor y la solidaridad por este terrible suceso".

Manuel Ferrández Ruiz, durante una mascletà en la plaza de Luceros de Alicante / RAFA ARJONES

Pirotecnia Ferrández, que disparó el pasado 20 de junio en el último concurso de mascletás en la plaza de los Luceros, se hizo por última vez con el premio en el año 2022, con un atronador espectáculo que tuvo lugar el 24 de junio. La empresa también se impuso en el certamen de castillos de fuegos artificiales del año 2023.

Trágico accidente

En torno a las 9:30 horas de este jueves se ha producido una fuerte deflagración en las instalaciones de la pirotecnia Ferrández, muy conocida en el entorno de Redován (donde se encuentra la fábrica) y en la provincia de Alicante en general.

La explosión ha tenido lugar en una caseta dedicada a la transformación de artículos pirotécnicos, donde se encontraba Manuel Ferrández en el momento del incidente. El sonido de lo ocurrido ha podido escucharse a varios kilómetros de distancia, mientras que la columna de humo ha sido visible desde poblaciones cercanas como Callosa de Segura.

La distribución del recinto, donde las distintas instalaciones guardan gran separación entre sí por motivos de seguridad, ha evitado mayores consecuencias. El fuego ya ha sido estabilizado.

El trágico suceso ha tenido lugar solo seis meses después de otra explosión: la de la pirotecnia Hermanos Sirvent, de Alicante, que se cobró la vida del histórico Pedro Luis Sirvent.