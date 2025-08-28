La playa de la Albufereta, en Alicante, cerrada al baño por "niveles anómalos de contaminación"

La playa de la Albufereta, en Alicante, cerrada hasta nuevo aviso. El Ayuntamiento ha ordenado izar la bandera roja y prohibir el baño en la zona tras comprobar que la calidad del agua no era apta para el acceso de los bañistas.

Según ha anunciado el Consistorio, la decisión se ha tomado "tras haberse detectado niveles de contaminación residual en los últimos análisis del Servicio de Calidad de Aguas de la Conselleria de Medio Ambiente", aunque por el momento no han trascendido los motivos a los que se atribuye esta situación. De acuerdo con las mismas fuentes, la bandera roja permanecerá izada "hasta nuevo aviso".

"Corta duración"

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Alicante ha asegurado que ha decidio cerrar al baño la playa "tras recibir una alerta" del departamento autonómico, en la que avisa de la "detección de valores anómalos en algunos parámetros" tras realizar una "analítica rutinaria".

El comunicado del Ayuntamiento para anunciar la bandera roja en la playa de la Albufereta. / INFORMACIÓN

Al conocer esta situación, el servicio municipal de Medio Ambiente ha contactado con el Patronato Municipal de Turismo para izar la bandera roja de prohibición del baño por parte del servicio de Salvamento y Socorrismo hasta nuevo aviso. El Servicio de Calidad de Aguas repetirá diariamente las analíticas en la Albufereta para poder reabrirla "en cuanto se restablezca la normalidad en los parámetros de calidad del agua".

El Consistorio ha manifestado también que el informe advierte de contaminación de origen residual en un episodio que "a priori califica como de corta duración" y solicita el cierre al baño e informar a la población de la situación.

Procedimiento de control

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio controla semanalmente, durante la temporada de baño del 1 de junio al 15 de septiembre, un total de 250 playas a través de 278 puntos de muestreo, ya que algunas disponen de más de un dispositivo de control.

Este control consiste en realizar análisis microbiológicos semanales de las aguas de estas playas, tal y como exige la normativa, llevándose a cabo más de 4.600 análisis en una temporada de baño, además de aquellos que se realizan a los vertidos que puedan afectar a la calidad del mar. En estos casos, el protocolo consiste en la toma de muestras para su análisis de lunes a jueves, de los que se reciben los resultados de los laboratorios a las 24 horas, aunque en ocasiones se notifican alertas de posibles incumplimientos antes de dicho plazo.

En caso de que se detecten valores que superan los máximos admisibles indicados en la tabla de parámetros microbiológicos, se abre un episodio de contaminación de corta duración y se procede a realizar un nuevo muestreo. En la Albufereta, la conselleria ya ha tomado nuevas muestras de las que se conocerán los resultados este viernes, por lo que hasta entonces no se podrá determinar si se mantiene la prohibición del baño o se procede a la reapertura de la playa.

Plan de prevención

Tras darse a conocer los resultados de los análisis, el PSOE ha señalado que los niveles de contaminación "demuestran la incapacidad de Barcala para garantizar la calidad de las playas y la seguridad de vecinos y turistas". Su portavoz, Ana Barceló, cree que no se trata de "un hecho aislado", sino del resultado "de años de falta de control y prevención".

Le edil socialista argumenta que Alicante "no puede permitirse que en plena temporada turística se prohíba el baño en una de las playas más concurridas", puesto que supone "un golpe a la imagen de la ciudad que depende en gran medida del turismo". Por ello, reclama al Ayuntamiento "explicaciones claras sobre cuál es el origen de esta contaminación y qué medidas se han tomado".

Para la concejala del PSOE, "no basta con poner la bandera roja y esperar a que "pase la tormenta", es necesario "un plan de prevención serio, mayor coordinación con la conselleria y transparencia absoluta en los datos de calidad del agua".