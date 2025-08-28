“No es solo delincuencia”. Es uno de los mensajes con los que Playa de San Juan, en Alicante, ha amanecido este jueves a través de una serie de carteles pegados en lugares no habilitados. Marquesinas, una estación de bombeo, cuadros eléctricos e incluso el centro comercial Bahía de San Juan se han visto empapelados de carteles, especialmente presentes en la avenida Países Escandinavos, con consignas xenófobas que relacionan inmigración con delincuencia.

Uno de los lemas que se pueden leer es “remigración única solución”, acompañado de un dibujo que refleja una batalla ambientada en la época medieval con guerreros a caballo con la espada alzada pasando por encima de cuerpos de contrincantes derrotados.

Playa de San Juan amanece empapelada con mensajes xenófobos / INFORMACIÓN

El otro cartel que se ha difundido incorpora el eslogan “no es solo delincuencia perdemos nuestra identidad”, con una imagen, en el centro, de la estatua Augusto de Prima Porta, que representa al emperador romano César Augusto, en el cargo entre el año 27 antes de Cristo y el año 14 de la era actual y considerado fundador de aquel imperio.

Los carteles los firma Juventudes Falangistas de España, un grupo de extrema derecha que se identifica en sus propias redes sociales como “la rama juvenil” de la Falange Española de las JONS, partido fundado en 1934 tras la unificación de otras formaciones con orientación fascista entre las que estaba la Falange Española, que fundó poco antes José Antonio Primo de Rivera.

Esta formación fue posteriormente dirigida por el dictador Francisco Franco, que la convirtió en el partido del régimen tras incorporar a sectores carlistas.

La asociación de vecinos de Playa de San Juan, Juntos Avanzamos, ha sido quien ha alertado de la colocación de estos carteles y ha criticado la acción. “No es manera de tratar las calles”, han lamentado.