Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La primera bebé probeta del mundo visita Alicante

Desde que Louise Joy Brown naciera hace 47 años, más de ocho millones de niños han nacido gracias a la reproducción asistida

La primera bebé del mundo que nació gracias a una fecundación in vitro, Louise Joy Brown

La primera bebé del mundo que nació gracias a una fecundación in vitro, Louise Joy Brown / INFORMACIÓN

A. Fajardo

A. Fajardo

Louise Joy Brown, la primera bebé concebida mediante fecundación in vitro, visitará Alicante el próximo 18 de septiembre. Su nacimiento en Reino Unido en 1978 marcó un antes y un después en la historia de la medicina.

Más de cuatro décadas después, cada año vienen al mundo más de 40.000 niños en España gracias a tratamientos de reproducción asistida, el 11% de todos los nacimientos. Una cifra que refleja cómo esta disciplina médica no deja de crecer y de transformar la manera en la que muchas familias cumplen su deseo de tener hijos. En la provincia, la demanda de tratamientos de fertilidad se ha disparado un 30 % en el último año.

La demanda de tratamientos de fertilidad se ha disparado un 30 % en el último año

Según el Registro Nacional de Actividad de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF, 2021), los pacientes extranjeros representan ya alrededor del 11 % de los tratamientos realizados en nuestro país. Francia, Italia, Reino Unido y Alemania encabezan la lista de nacionalidades que viajan a España para cumplir su sueño de ser madres y padres.

Brown participará en la inauguración de la clínica Tambre, centro especializado en casos complejos de infertilidad que abrió sus puertas el pasado mayo en Panoramis Life & Business. Desde que viniera al mundo la primera bebé probeta, más de 8 millones de niños han nacido por técnicas de reproducción asistida. 

Noticias relacionadas y más

Retrasar la edad para ser madres se ha convertido en uno de los principales problemas para tener hijos. La maternidad a edades más avanzadas ya no es anecdótica y las mujeres de 40 y más años ya suponen el 10,7% de la estadística.  Y es que en España, la edad en la que las mujeres tienen su primer hijo está por encima de la media europea (31,1). De hecho, el 39,8% de los nacimientos registrados en 2024 son de madres mayores de 35 años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents