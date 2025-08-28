La primera bebé probeta del mundo visita Alicante

Louise Joy Brown, la primera bebé concebida mediante fecundación in vitro, visitará Alicante el próximo 18 de septiembre. Su nacimiento en Reino Unido en 1978 marcó un antes y un después en la historia de la medicina.

Más de cuatro décadas después, cada año vienen al mundo más de 40.000 niños en España gracias a tratamientos de reproducción asistida, el 11% de todos los nacimientos. Una cifra que refleja cómo esta disciplina médica no deja de crecer y de transformar la manera en la que muchas familias cumplen su deseo de tener hijos. En la provincia, la demanda de tratamientos de fertilidad se ha disparado un 30 % en el último año.

Según el Registro Nacional de Actividad de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF, 2021), los pacientes extranjeros representan ya alrededor del 11 % de los tratamientos realizados en nuestro país. Francia, Italia, Reino Unido y Alemania encabezan la lista de nacionalidades que viajan a España para cumplir su sueño de ser madres y padres.

Brown participará en la inauguración de la clínica Tambre, centro especializado en casos complejos de infertilidad que abrió sus puertas el pasado mayo en Panoramis Life & Business. Desde que viniera al mundo la primera bebé probeta, más de 8 millones de niños han nacido por técnicas de reproducción asistida.

Retrasar la edad para ser madres se ha convertido en uno de los principales problemas para tener hijos. La maternidad a edades más avanzadas ya no es anecdótica y las mujeres de 40 y más años ya suponen el 10,7% de la estadística. Y es que en España, la edad en la que las mujeres tienen su primer hijo está por encima de la media europea (31,1). De hecho, el 39,8% de los nacimientos registrados en 2024 son de madres mayores de 35 años.