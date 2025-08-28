El Puerto pide explicaciones sobre la seguridad de la nueva sede de la Cámara de Alicante a la responsable del suelo

El Puerto mueve ficha en la polémica por las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante. Después de que Carlos Baño, presidente de la entidad empresarial, registrase en el Ayuntamiento un nuevo proyecto para el edificio, la Autoridad Portuaria abre diligencias informativas y reclama el expediente al completo a la concesionaria del suelo: Digital Corner S. L.

Esta mercantil, responsable mediante concesión de los terrenos en los que se ubica el inmueble, ha sido hasta la fecha la interlocutora con el Puerto en toda la tramitación relativa al edificio. Sin embargo, la modificación del proyecto fue trasladada directamente a la Concejalía de Urbanismo por el propio Baño, a través del registro municipal. Estas circunstancias han provocado que la Autoridad Portuaria no tenga constancia oficial de la solicitud planteada por la Cámara en suelo de su propiedad, por lo que el organismo que dirige Luis Rodríguez ha abierto expediente informativo a Digital Corner con el objetivo de contar con toda la información de la nueva sede.

En el último trámite, realizado por Baño a principios de agosto, el presidente de la entidad aportaba una nueva versión del proyecto para el edificio, en la que se deja sin uso la entreplanta construida de forma irregular y que el Ayuntamiento pide eliminar. Eso sí, también se incluía un informe técnico en el que asegura que demoler la naya levantada sin autorización podría afectar a la estructura del inmueble.

Con dicho documento, titulado "Informe de la modificación de la estructura", Baño trata de respaldar la necesidad de preservar la planta "extra" que se ha construido fuera de ordenación. El escrito afirma que uno de sus objetivos es detallar "las repercusiones que tendría la demolición del forjado de entreplanta" y, en sus conclusiones, defiende que "la ausencia del nuevo forjado rígido intermedio acarrearía la falta de capacidad estructural, por deformación y por resistencia, de la mayoría de las vigas de fachada y de algunos pilares". Algo que se justifica por la apertura de ventanales de grandes dimensiones en muros en los que no había huecos anteriormente y en la eliminación de las estructuras internas de las salas de proyección. Es decir: la Cámara defiende que la naya ilegal que el Ayuntamiento pide demoler no se puede derruir.

A esta documentación, junto con el nuevo proyecto al completo, es a la que la Autoridad Portuaria quiere tener acceso oficial, por lo que ha reclamado a Digital Corner que le traslade el expediente al completo, incluyendo los archivos más recientes.

Ayuntamiento y Puerto se pasan la pelota

Lo que tampoco está claro es qué Administración será la primera en pronunciarse sobre la propuesta de la Cámara de Comercio para no tener que demoler la planta irregular. Por el momento, el Ayuntamiento de Alicante ya respondió a Carlos Baño que no entra a valorar la petición.

La Concejalía de Urbanismo se escuda en un oficio enviado por la Autoridad Portuaria al Consistorio el 25 de julio de este año, en el que se solicita a la Administración municipal "que se abstenga de admitir a trámite solicitudes de terceros que afecten al dominio público" competencia del Puerto y que "no cuenten entre la documentación presentada con al menos una acreditación de conocimiento" por parte de la institución que preside Luis Rodríguez.

Por este motivo, el servicio de Disciplina Urbanística informó de que "no se podrá adoptar resolución alguna en el presente expediente hasta el momento en que conste un informe preceptivo y, en su caso, la correspondiente autorización de la Autoridad Portuaria a los proyectos de obra, en el ámbito de la concesión otorgada".

En cambio, desde el Puerto entienden que el Ayuntamiento es el responsable de velar por el cumplimiento de las normativas municipales de planeamiento urbanístico y que, por lo tanto, deben ser los técnicos municipales los que resuelvan cómo se soluciona el exceso de edificabilidad cometido en la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante.

El caso de la Cámara

El pasado mes de abril, INFORMACIÓN desveló que la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante se está construyendo sin licencia. Un proyecto de más de tres millones para el que el Consell de Carlos Mazón, que conserva (en excedencia) su plaza como director gerente en la institución cameral, fijó una subvención a dedo de 1,5 millones. Las obras para adecuar 4.800 metros cuadrados de los antiguos cines comenzaron en la primavera del año pasado y, a punto de finalizar, el Ayuntamiento requirió a la Autoridad Portuaria que certificara si los trabajos cumplen con los parámetros de edificación y volumen del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA).

Tras un intercambio de comunicaciones entre Ayuntamiento, Puerto y Cámara, la entidad terminó paralizando voluntariamente las obras mientras se resolvía la situación. Finalmente, Urbanismo comunicó a la corporación que preside Carlos Baño que se había construido una planta "de más", aprovechando la altura de las antiguas salas de proyecciones, y que solo eliminando dicha estructura fuera de ordenación se puede "restituir la legalidad infringida" en las obras que viene realizando sin licencia desde hace más de un año.