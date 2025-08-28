Quejas en Tabarca por el abandono de toldos a la entrada de la zona habitada

Los postes y los soportes de los toldos que proporcionaron sombra a la calle principal de Tabarca, el carrer d’Enmig, durante el mes de julio se acumulan a la entrada de la zona habitada de la isla. Objetos de grandes dimensiones se concentran en esta zona tras no ser retirados de la isla este verano.

Tabarca se quedó sin sombra a finales de julio. Los toldos instalados en la calle principal de la isla fueron retirados el día 25 de julio debido a no poder mantenerlos por las exigencias del Departamento de Patrimonio Integral del Ayuntamiento de Alicante, debido a que la isla está reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC).

El Ayuntamiento, sin embargo, anunció que los toldos se mantendrían hasta el mes de noviembre. Así se refleja en la licitación del contrato, que preveía la instalación de los toldos entre el 19 de marzo y el 1 de noviembre.

La empresa adjudicataria, sin embargo, retiró los sombrajes haciendo caso de las exigencias de Patrimonio el día 25 de julio, e informó en su momento a los vecinos que los toldos permanecerían en la isla hasta que las condiciones meteorológicas permitieran su traslado a tierra. Según el contrato, cuando estas estructuras son retiradas deben ser trasladadas a zona peninsular para garantizar su almacenamiento, limpieza y revisión con la expectativa de que sean reutilizados cuando corresponda.

Trabas técnicas

Estas dificultades a la hora de mantener los toldos debido a la valoración patrimonial y cultural de la isla se supieron en el Ayuntamiento de Alicante un mes antes de la adjudicación. El consistorio adjudicó el 16 de abril el contrato de instalación de toldos, por un coste total de 165.649 euros (IVA incluído), pese a saber que podrían estar colocados durante un máximo de veinte días, sin contar los días de montaje y desmontaje.

Tal limitación constaba en un informe del Departamento de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, del 18 de marzo, casi un mes antes de la adjudicación y dos meses antes de la formalización oficial. La licitación del contrato se inició el 19 de diciembre de 2024 y se contemplaba cubrir dos tramos del carrer d'Enmig, entre la plaça Carloforte y de la plaça Gran, con unos 500 metros de sombrajes. El contrato que los toldos estarían instalados entre el 19 de marzo y el 1 de noviembre.

El Departamento de Patrimonio Integral había advertido el 18 de marzo a la Jefatura de Turismo y al director general de Proyectos y Obras que el proyecto de sombraje afectaba parcialmente a un BIC, ya que el carrer d'Enmig forma parte del conjunto histórico protegido de la isla.

En el informe se detallabe que, al tratarse de una intervención en un BIC, ésta sólo podía ser temporal y vinculada a las fiestas de interés público. En la isla se celebran dos: las de San Pedro y San Pablo el día 29 de junio y las de la Virgen del Carmen el 16 de julio, por lo que el uso debía limitarse a ese periodo reducido y no a los siete meses previstos por el contrato.

