Los sanitarios de Alicante piden sanciones contundentes para frenar las agresiones

Los sanitarios urgen contundencia para frenar las agresiones que sufren. El pasado año en la provincia de Alicante se registraron más de medio millar, un 25 % más que el año anterior.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha presentado alegaciones a la propuesta de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenciana para que se "blinde" la protección a los y las profesionales de la sanidad pública frente a las agresiones y se sanciones de forma "contundente" a quien les agreda.

Según ha denunciado el sindicato en un comunicado, el aumento de las agresiones es "cada vez más grave" y otras comunidades autónomas "toman medidas más contundentes. Por ello, han propuesto, entre otras medidas, "cambios que aumenten la protección del personal de sanidad, con sanciones que sean disuasorias, un procedimiento sancionador más ágil, una tipificación exhaustiva de las conductas constitutivas de infracción y el reconocimiento de la condición de autoridad pública para estas personas trabajadoras".

Asimismo, ha reclamado la incorporación de un título específico sobre protección de profesionales del sistema sanitario público valenciano en la propia Ley 10/2014 y además, una tipificación exhaustiva de conductas constitutivas de infracción.

La Policía Nacional enseña a médicos y enfermeras a defenderse ante posibles agresiones de pacientes / Jose Navarro

El planteamiento del sindicato es que las infracciones leves serían, por ejemplo, descalificaciones o faltas de respeto; las graves, amenazas verbales o daños a equipamiento y las muy graves, agresiones físicas o acoso continuado, entre otras.

En cuanto al régimen sancionador, CC OO considera que debe ser "proporcionado y disuasorio", con multas que deben oscilar entre los 300 y los 3.000 euros para infracciones leves; los 3.001 y los 60.000 euros para graves y de los 60.001 a 600.000 euros para muy graves.

En caso de reincidencia, piden que las sanciones se eleven en un 50 por ciento. El sindicato ha recalcado que, en estos momentos, las sanciones administrativas "no existen" y propone que, para que sean efectivas, el procedimiento "debe ser ágil y con garantías".

La Policía enseña a médicos a defenderse de una agresión en la consulta / Pilar Cortés

Protección de la identidad

Así, el plazo máximo de resolución para infracciones leves sería de tres meses y para graves y muy graves de nueve meses. Otra de las medidas que propone CCOO es que haya "mayor coordinación" con la jurisdicción penal, es decir, entre el procedimiento administrativo sancionador y los procesos penales; mayor protección de la identidad profesional, cambiando el nombre y apellidos de la tarjeta identificativa por un código, y la creación de un Observatorio Autonómico de Agresiones al Personal del Servicio Público de Salud Valenciano.

Además, este sindicato insta a instaurar un "reconocimiento expreso" de la condición de autoridad pública para todo el personal del sistema sanitario público valenciano, y no solo al personal sanitario como hasta ahora, "con el fin de que tengan la protección reforzada prevista en el Código Penal para los atentados y resistencia a la autoridad, así como la presunción de veracidad de sus manifestaciones en los procedimientos administrativos".