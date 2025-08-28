La "saturación" turística de la isla de Tabarca, en el punto de mira

Continúa el debate alrededor de la afluencia turística en la isla de Tabarca, en Alicante. La alta cifra de visitantes en verano, que puede llegar a las 10.000 personas en una isla que cuenta con poco más de medio centenar de vecinos censados, es el motivo del planteamiento de algunas propuestas para garantizar la sostenibilidad del territorioinsultar.

Este jueves, el grupo municipal de Compromís ha convocado una rueda de prensa para hacer una serie de exigencias al Ayuntamiento de Alicante, al de Santa Pola, a la Generalitat y al Gobierno de España en este sentido. Entre las propuestas, algunas de ellas ya planteadas tiempo atrás, está el establecimiento de la ecotasa, la limitación de visitantes y el establecimiento de transporte público, además de control de fondeo para proteger la posidonia y más servicio de limpieza en alta temporada.

Los valencianistas, encabezados por su portavoz, Rafa Mas, han citado a los medios en el paseo de los Mártires de la Libertad, frente a la salida de los barcos que transportan los visitantes a la isla desde Alicante, para realizar estas propuestas y acusar, a su vez, a las administraciones citadas de "no hacer nada" para garantizar el equilibrio ecológico.

Noticia en elaboración