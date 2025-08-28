Alicante, la única provincia en alerta por calor este jueves: temperaturas de hasta 38ºC y noches tropicales

La provincia de Alicante afronta este jueves 28 de agosto con una jornada marcada por el calor, los intervalos nubosos y la activación de la alerta amarilla por temperaturas máximas en el litoral sur. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos en general, con nubosidad variable a lo largo del día y un ambiente más despejado por la tarde.

La atención meteorológica se centra en las temperaturas significativamente altas en el sur de Alicante, donde se activa la alerta amarilla por calor, mientras que en la mitad norte de la Comunidad Valenciana se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes, con mayor probabilidad en el interior sur de Castellón.

Noches tropicales y viento variable

Las temperaturas mínimas presentarán pocos cambios, manteniéndose elevadas entre los 20 y 25ºC en la provincia. Esto asegura nuevas noches tropicales, y en municipios costeros como Torrevieja, Elche o Dénia incluso ecuatoriales, con mínimas por encima de los 25ºC que dificultarán el descanso.

Las máximas bajarán en el interior y subirán en el litoral, con valores de entre 31 y 38ºC. La sensación térmica será algo inferior a jornadas pasadas gracias a la ligera bajada de la humedad, pero seguirá siendo muy incómoda, especialmente en el sur.

El viento soplará flojo y variable, predominando del oeste por la mañana y girando a componente este al mediodía, con intervalos de moderado por la tarde.

Desde el Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana aconsejan seguir estas recomendaciones:

Manténgase en lugares frescos, con aire acondicionado o bien ventilado y use ropa ligera.

Hidrátese, evitando bebidas muy azucaradas o alcohólicas y las cenas copiosas.

Preste atención a los síntomas del golpe de calor (T.ª corporal elevada, sudoración, mareos, confusión…).

Vigile especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

Riesgo extremos de incendios forestales

Aemet y Emergencias advierten de un riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia de Alicante y el interior de València, mientras que en el resto de la Comunidad Valenciana el nivel es alto. Se insiste en extremar precauciones, evitar quemas agrícolas y reducir actividades con maquinaria en zonas forestales.

El tiempo en Alicante

La capital vivirá otra jornada marcada por el calor húmedo y el cielo blanquecino, aunque con intervalos de nubes más notables que en días anteriores. Los termómetros oscilarán entre los 24ºC de mínima y los 36ºC de máxima, con una sensación térmica de 36ºC. La noche será tropical, lo que significa que muchos hogares no verán descender los termómetros por debajo de los 23–24ºC, dificultando el descanso. El viento del este soplará de forma ligera, sin aportar apenas alivio térmico en las horas centrales.

El tiempo en Elche

En Elche, en alerta amarilla por calor, las mínimas se situarán en 23ºC y las máximas alcanzarán los 38ºC, un valor más alto que en la jornada anterior. La sensación térmica alcanzará los 36ºC debido a la humedad acumulada, que intensificará el bochorno en las horas centrales del día. Durante la madrugada volverá a repetirse una noche tropical, e incluso ecuatorial en algunas zonas, con mínimas por encima de los 25ºC que harán difícil conciliar el sueño. El viento del noroeste, aunque presente, no conseguirá refrescar el ambiente.

El tiempo en Elda

Elda experimentará un respiro relativo, con registros de 23ºC de mínima y 33ºC de máxima, lo que supone un ligero descenso respecto a la víspera. Sin embargo, la sensación térmica de 30ºC y el aire cargado por la humedad mantendrán la pesadez ambiental. Las noches seguirán siendo muy cálidas, con temperaturas cercanas a los 23ºC que impedirán un descanso reparador. El cielo alternará claros y nubes durante la jornada y, aunque el viento del noroeste será algo más notorio, no bastará para rebajar el calor.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afrontará un día de alerta amarilla por calor, con valores que oscilarán entre 24ºC de mínima y 32ºC de máxima. La sensación térmica alcanzará los 34ºC, con humedad muy elevada en las zonas más próximas al mar. El cielo permanecerá parcialmente nuboso por la mañana, pero tenderá a despejar con el paso de las horas. La madrugada volverá a ser tropical, manteniendo a muchos vecinos con temperaturas que apenas bajarán de los 24ºC. El viento del este soplará moderado, sin ofrecer un alivio real al bochorno.

Benidorm, a rebosar: la playa de Levante se llena en los últimos días de agosto / Alex Domínguez / Alex Domínguez

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja, también en alerta amarilla, será una de las localidades con madrugadas más difíciles, ya que la mínima no bajará de los 25ºC, garantizando una noche ecuatorial. La máxima alcanzará los 35ºC, cuatro grados más que ayer, y la sensación térmica llegará a los 36ºC. El cielo amanecerá con nubes y claros, pero tenderá a despejarse por la tarde. La humedad marina seguirá cargando el ambiente, con noches largas y pesadas en las que será complicado ventilar. El viento del sur acentuará la humedad sin refrescar.

El tiempo en Orihuela

Orihuela será el epicentro del calor en la provincia: los termómetros marcarán 25ºC de mínima y 38ºC de máxima, con una sensación térmica que alcanzará los 38ºC. Aemet mantiene la alerta amarilla en la zona por estas temperaturas significativamente altas. La madrugada será tropical, con un inicio de jornada sofocante, mientras que las horas centrales resultarán muy pesadas para la actividad al aire libre. El día comenzará con algunas nubes, pero la tarde será plenamente soleada. El viento del noroeste soplará en intervalos, sin apenas rebajar la intensidad del calor.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, las mínimas bajarán hasta los 19ºC, pero las máximas alcanzarán los 33ºC, lo que supone un ligero descenso respecto al miércoles. Un día en el que el calor seguirá siendo notable, con una sensación térmica de 32ºC. La altitud de la ciudad permitirá una noche algo más llevadera que en la costa, aunque seguirá siendo cálida.El cielo estará parcialmente nuboso durante buena parte del día, y no se descarta cierta evolución en las montañas cercanas. El viento del noroeste, con rachas puntuales, no supondrá un alivio real.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará otra jornada calurosa, con registros de 24ºC de mínima y 34ºC de máxima, ligeramente inferiores a los de la víspera. La sensación térmica alcanzará los 34ºC, especialmente en las zonas del litoral. La humedad será elevada, y durante la noche volverán a registrarse mínimas muy altas, con una madrugada tropical que prolongará la incomodidad en hogares sin climatización. El cielo estará parcialmente nuboso durante la mañana, abriéndose claros a partir de mediodía. El viento del este, con rachas moderadas, tampoco aliviará la sensación de calor húmedo.