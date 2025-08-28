Vuelta al cole en Alicante: el profesorado cifra en más de 7.400 las plazas perdidas en dos años

La cuenta atrás para el inicio del curso escolar ha empezado a movilizar a la comunidad educativa. La implantación de la Ley de Libertad Educativa del Consell del PP y los recortes de plantillas, que sobre todo, afectan a los docentes de Formación Profesional (FP) y Formación Permanente de Adultos son los principales motivos que ha llevado al principal sindicato del profesorado, el Stepv (Sindicato de Treballadors i Treballadores de L' Ensenyament del País Valencià) a anunciar una huelga el 8 de septiembre y a preparar protestas para exigir mejoras retributivas, reducción de ratios y restablecimiento de recursos en centros afectados por la dana.

El sindicato cifra en más de 7.400 los puestos de trabajo perdidos o que se han dejado de adjudicar en solo dos cursos de gobierno del PP, con el apoyo de Vox, respecto a las últimas adjudicaciones que realizó el Gobierno del Botànic. "Primero recortaron en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y los conservatorios. Este curso, afectan a la FP y a la formación de adultos. También el profesorado experto y especialista ha visto empeoradas sus condiciones laborales", indica en un comunicado..

El sindicato denuncia que los acuerdos previos que, el Gobierno de PSOE y Compromís aprobó en funciones, han sido sustituidos por una nueva orden de plantillas que, a su juicio, ha conllevado "recortes y menos recursos" para atender al alumnado con mayor necesidad.

De hecho, recuerda que, pese a autos ganados, por parte de los sindicatos, en el Tribunal Superior de Justicia, en relación con los acuerdos de plantillas de 2023, que Educación declaró "nulos de pleno derecho", la conselleria ha publicado un número reducido de plazas previstas. En concreto, acusan al departamento dirigido por José Antonio Rovira de adjudicar solo 229 plazas de las 817 previstas, es decir, un 28%.

Oposiciones a maestro en Alicante, este año / Alex Domínguez

Guerra por el valenciano y el castellano

En el plano lingüístico, el curso también está marcado por la redistribución de los alumnos aulas con lengua base de castellano o valenciano, tras una consulta inédita y controvertida en la que participaron las familias y se dejó fuera a los consejos escolares y a los docentes, un plebiscito que para el Stepv forma parte de un debate más amplio sobre la presencia del valenciano en la enseñanza.

El sindicato ha reiterado que, pese a movilizaciones y medidas, en algunas comarcas de predominio castellano no se han creado suficientes unidades en valenciano. Y además, ha denunciado las medidas, impulsadas por PP y Vox, para reducir la presencia del valenciano en el ámbito público "con una política de ahogamiento económico de instituciones como la Agencia Valenciana de la Lengua" o de organizaciones que trabajan por la normalización lingüística del valenciano.

Los listados con los resultados colgados en un colegio de Alicante, este jueves / Pilar Cortés

Igualmente, apunta que los intentos de modificar la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano para cambiar el predominio lingüístico valenciano de la ciudad de Alicante o el cambio del acento de la ciudad de Valencia "responden a la misma política de siempre de vender que el valenciano es una lengua siempre en conflicto mientras que el castellano no tiene nunca ningún problema".

Asimismo, la agrupación sindical mantiene su foco en los centros dañados por la dana y denuncia que la administración no ha implementado aún las recomendaciones de la Inspección de Trabajo. También destaca la necesidad de medidas para la reparación y el refuerzo de infraestructuras ante la emergencia climática.

Mejoras salariales

Paralelamente a las movilizaciones contra los recortes, el Stepv está trabajando en un marco unitario con el resto de sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación para activar una serie de movilizaciones del conjunto del profesorado que pretenden exigir mejoras retributivas que recuperen el poder adquisitivo perdido, reducciones de ratios y de carga burocrática y, junto a la reversión de los recortes en todas las etapas educativas.