Alicante anuncia controles de velocidad en Playa de San Juan ante las quejas por atropellos

Más seguridad vial en la avenida Costa Blanca. El Ayuntamiento de Alicante ha instalado señalizaciones que advierten de “control de velocidad” entre la plaza de La Coruña y la glorieta de la Democracia. Se trata del mismo tramo en el que recientemente se instalaron aparcamientos en batería a costa de eliminar un carril.

Se trata de una avenida en el que los accidentes son frecuentes. Este mismo año hubo uno en mayo, cuando una mujer de 74 años resultó herida. Sólo unos días después, el 2 de junio, se produjo otro siniestro. Los atropellos y otros incidentes se deben, según expresan vecinos de la zona, a la tendencia que los vehículos tienen a la aceleración.

Es este el pretexto que han utilizado entidades como la asociación de vecinos Juntos Avanzamos, de Playa de San Juan, que lleva desde hace años solicitando medidas para que se modere la velocidad. Su presidente, José Caracena, explica que “vamos a pedir más radares en las calles”, ya que según indica en otras ubicaciones, como la avenida de las Naciones, “los coches van al límite de velocidad”.

Volviendo a la avenida de Costa Blanca, la habilitación de estacionamientos se justificó no solo con la voluntad de disponer más zonas para aparcar, sino para eliminar un carril e impedir, así, adelantamientos y aceleraciones que pueden derivar en accidentes.

Respecto a la concreción de la señalización recientemente instalada, desde el Ayuntamiento de Alicante no aclaran si se tratará de una caja de radar, de controles aleatorios o de otro tipo de medidas. En la asociación de vecinos citada tampoco tienen constancia del remedio que se llevará a la práctica, y señalan haber planteado “más cajas de radares”, una demanda ante la cual el consistorio se ha comprometido a “estudiarla”, según indican.

Por otra parte, desde la Asociación de Vecinos PAU 5 también creen que la medida “es positiva”, ya que “sirve para limitar la velocidad, y todo lo que vaya encaminado a garantizar la seguridad es positivo”, dice Ciro Fernández, presidente de la entidad. Sin embargo, este mismo dirigente vecinal discrepó de la retirada de carriles para instalar aparcamientos debido a que “la mayoría de los que viven en la zona trabajan en Alicante y se trasladan en coche”, ya que “sólo hay una línea de autobús”, entre otros argumentos.