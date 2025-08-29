La DGT prevé más de 250.000 desplazamientos en las carreteras de Alicante en la Operación Retorno

La operación especial Retorno del verano 2025 se desarrollará en la Comunidad Valenciana a partir de las 15:00 horas de este viernes hasta las 24:00 horas del domingo, 31 de agosto. Por ello, estos días se establecerán medidas especiales de regulación y de ordenación del tráfico que afectarán a Alicante, Castellón y Valencia.

En esta operación especial se espera, a nivel nacional, un total de 5.060.000 desplazamientos de largo recorrido, de los cuales 626.934 desplazamientos corresponden a la Comunitat Valenciana. En torno a 250.000 sería el volumen de vehículos en la provincia de Alicante,

A estos movimientos de retorno por finalización de vacaciones, se unirá una importante afluencia de vehículos que seguirán produciéndose en los principales ejes y pasos fronterizos por la fase retorno de la Operación Paso de Estrecho. La última fase de la OPE (15 de julio al 15 de septiembre) incrementa aún más el número de movimientos de largo recorrido en el Corredor Mediterráneo (A-7 y AP-7).

La DGT ha realizado un llamamiento a la prudencia de todos los conductores y subraya la necesidad de respetar las normas de seguridad: velocidad establecida, las distancias de seguridad, apagar el móvil y llevar bien puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil en el caso de menores y descansar cada dos horas en el caso de trayectos largos, entre otras.

Durante los dos meses de verano, la DGT ha previsto 100.848.000 de desplazamientos de largo recorrido en todo el ámbito nacional, de los cuales 13.710.145 en la Comunitat Valenciana, un 2,25% más de los registrados el verano pasado en este territorio.

Tramos conflictivos y previsiones

Los días y horas de mayor intensidad de circulación serán el viernes, 29 de agosto de 16 a 21hs; el sábado, 30 de agosto de 16 a 21hs; y el domingo, 31 de agosto de 08 a 14hs y de 16 a 21hs

Las carreteras y tramos conflictivos en la provincia de Alicante serán en la A-70: Pk. 0 - 31,2, los accesos y salidas de la circunvalación de Alicante; y en la N-332: Pk.157 - 159 en el acceso a Altea; así como Pk.95 - 86,5, en los accesos a El Altet-Santa Pola y costa; y el Pk.49 - 55, accesos a Torrevieja.