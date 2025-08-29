En Directo
DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy
Sigue toda la actualidad de la provincia con INFORMACIÓN
Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.
Ana Jover
Los alicantinos confían en la inteligencia artificial para comprar pero prefieren a los humanos para las quejas
Un 42 % de los consumidores de la Comunidad Valenciana se deja seducir por las recomendaciones de las plataformas, aunque no renuncian a la experiencia física de acudir a la tienda. Más información.
Ana Jover
Alicante ya implanta prótesis 3D para reconstruir el tórax tras un tumor
La nueva técnica, estrenada en el Hospital Doctor Balmis, introduce dispositivos a medida del paciente que le permiten una mejor recuperación y movilidad. Lee aquí la noticia.
José Gómez
Torrecilla: "Esta plantilla del Hércules está para el ascenso"
En la previa del debut liguero contra el Tarazona, el entrenador se muestra contento con el grupo y aspira a que este, su tercer año en el equipo, sea el del regreso al fútbol profesional. Lee la información en este enlace.
Alejandro Ruiz
El canterano del Elche Owen Bosch, convocado con la selección española sub-19
El portero valenciano, que cumplirá 18 años el próximo 25 de octubre, ejerció el rol de tercer guardameta y entrenó bajo las órdenes de Sarabia la temporada pasada. Aquí toda la información.
V. L. Deltell
La histórica playa del Pinet en Elche acoge este viernes el III Certamen de Habaneras
El evento, que reúne corales de la ciudad y Crevillent, comienza a las 20 horas junto a los restos de la torre defensiva. Más información.
A. Fajardo
La UA participa en un proyecto europeo para mejorar la gestión de catástrofes en tiempo real
La herramienta está pensada para dar respuestas más rápidas y eficaces ante emergencias como una dana, incendios forestales o terremotos. Lee aquí la noticia.
Patricia Páramo
La cala "secreta" de Alicante para disfrutar del último baño de agosto: es difícil llegar pero merece mucho la pena
Descubre cómo alcanzar este rincón paradisiaco del Mediterráneo. Lee aquí la información completa.
Alejandro Ruiz
Elche-Levante: A por el derbi con Dituro y diez más
El equipo de Sarabia abre la jornada 3 de LaLiga frente al de Calero, previa al parón de selecciones, en busca de la primera victoria y con la certeza de que el Zamora seguirá bajo palos
J. R. Esquinas
Productores de dátil de Elche alertan de la pérdida del 20% de palmeras in vitro por una planta solar
Una de las grandes fincas del Camp d’Elx empieza a trasplantar ejemplares por falta de rentabilidad y relevo para ceder a las fotovoltaicas y Medio Ambiente busca ayudas europeas para hacer atractivo el cultivo. Amplía aquí la información.
Jose A. Rico
Villena recibe una subvención de 565.000 euros para un taller de empleo
La ayuda permite ampliar en 12 meses más el Taller Acción Inserta de Jardinería y Agricultura, lo que permitirá avanzar en el proyecto de mejora del paraje de Las Cruces. Más información.
- La impresionante nube de calima que avanza desde África hacia Alicante vista desde el espacio
- Detenido por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante tras una discusión
- Amanecer despierto en la playa de El Postiguet, en Alicante
- Desiertas 250 plazas de profesor de Secundaria en la provincia de Alicante
- El poniente traerá el último coletazo del tórrido agosto en la provincia de Alicante
- Se busca director: los profesores de Alicante no quieren asumir la gestión de los centros
- Reproches del Síndic de Greuges al Ayuntamiento de Alicante por “favorecer la repetición de conductas infractoras”
- Una goleta de la Marina italiana hará escala en Alicante y se podrá visitar durante tres días