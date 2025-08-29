La jueza archiva la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca

La magistrada que investiga las presuntas irregularidades en las obras en el antiguo edificio de Bomberos en la plaza de Séneca de Alicante ha archivado el caso al no ver delito en la actuación de los investigados, según el auto al que ha tenido acceso este diario. La causa se abrió a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y del grupo municipal socialista que denunciaron las maniobras del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante para instalar el Centro de Inteligencia del Agua en la edificación de titularidad municipal a sabiendas de que ese uso administrativo era incompatible con el de equipamiento docente previsto en el Plan General. Las obras llegaron a ejecutarse, pero su inauguración se paralizó, a la espera del resultado de la investigación judicial.

La investigación estaba acabada y el Ministerio Público había pedido a la juez que procesara a la edil Mari Carmen de España (PP) y al técnico que fue gerente de la Agencia de Desarrollo Local (Aldes) cuando se tramitó el proyecto. El grupo socialista, que ejerce la acusación particular, pedía el procesamiento de otros dos técnicos más como cooperadores necesarios. Las defensas, entre los que se encuentran los letrados Ignacio Gally y Javier Román, en cambio, pedían el cierre de las diligencias para todos los investigados al no haber delito alguno La instructora ha decidido finalmente el sobreseimiento provisional de las actuaciones al considerar que las supuestas irregularidades son discrepancias técnicas interpretativas, pero no un concierto deliberado para burlar la legalidad. La decisión no es firme y contra ella cabe recurso.

La magistrada no considera probado que hubiera "un concierto de voluntades al margen de la legalidad para llevar a efecto las obras indicadas para el Centro de Inteligencia de Agua y HUB de la Blue Economy" en esos locales "a sabiendas de que el uso otorgado en el Plan General la parcela en cuestión era incompatible con el pretendido en el proyecto”.

"Si algo ha quedado constatado es que en los locales indicados nunca ha existido centro docente alguno, siendo usados para otros servicios municipales", asegura la resolución. El auto recuerda que la intención de instalar en ellos el Centro del Agua aparece presente desde 2021 en los proyectos de Alicante Futura y en el acta del Consejo de Administración de Aguas de Alicante, promotora de las obras, con fecha del 24 de marzo de 2023 donde se daba a conocer la futura ubicación de dichas instalaciones en el antiguo parque de bomberos. El informe de incompatibilidad urbanística y petición de licencia por parte de la promotora del proyecto fue objeto de desistimiento. Según los razonamientos de la magistrada Belén Gutiérrez, cuando la obra es promovida por una Administración Pública titular del inmueble no sería necesaria licencia.

"Ante las posibles cuestiones planteadas, estaríamos en una controversia que habría de solventarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa y no en la vía penal", asevera. La instructora concluye que no aparece acreditado que la intervención de la edil De España fuera realizada con arbitrariedad y apartamiento de la legalidad. "Se trata de acciones adoptadas en el ámbito de sus competencias legales, sin que se aprecie una actuación deliberada con el fin de burlar la legalidad vigente", asevera.

Discrepancias técnicas

Otro tanto se argumenta para el caso de los técnicos municipales investigados, al subrayar la magistrada que se trata de "discrepancias y opiniones dispares" entre el perito de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) y los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante. Así, Antifraude subrayaba que el suelo tenía la consideración de equipamiento docente y, por tanto, era incompatible con el proyecto del Centro de Inteligencia del Agua y esas discrepancias deberían haberse reflejado en los términos municipales. Por su parte, los técnicos municipales consideraban el proyecto técnicamente viable y jurídicamente correcto, no necesitaba licencia al estar promovida por el Ayuntamiento y que la incompatibilidad se podría salvar con un uso temporal y formativo/educativo. Antifraude subrayaba que en los expedientes previos no se mencionaba la provisionalidad del proyecto y que solo se reflejaba a partir de que desde ese departamento empezaran a indagar sobre el proyecto.

"Estas discrepancias y opiniones dispares entre el perito de Antifraude y los técnicos municipales denunciados son cuestiones discutibles, siendo como son pareceres opuestos sobre las materias indicadas (...) que deben dilucidarse en la vía contencioso-administrativa y no en la penal", señala la jueza, que recuerda que "no hay delito si hay dudas razonables sobre la arbitrariedad de una acción o si esta se encuentra sujeta a una interpretación doctrinal". En este caso quedarían reducidas a una mera ilegalidad a depurar en la vía correspondiente y nunca en la penal". Tampoco la magistrada ha encontrado indicios de que los investigados falsearan actas o actuaran con intención de ocultar la verdad de manera consciente y dolosa.

Junto a los cuatro encausados, había otros cinco investigados más, entre ellos el exconcejal de Urbanismo Adrián Santos Pérez, técnicos municipales y personal de Aguas de Alicante, promotora de las obras. Para estos, el fiscal había pedido el sobreseimiento de la causa al no quedar acreditada su intervención en las supuestas irregularidades. La magistrada cierra la causa para todos ellos también, aunque ya lo había pedido el fiscal.

El PP defiende la gestión

La decisión de la magistrada fue aplaudida este viernes por portavoz municipal del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, que ha asegurado que “desde el primer momento teníamos claro que no se había cometido ninguna irregularidad en este proyecto, por lo que hemos mantenido la confianza en el procedimiento judicial por el que ahora nos felicitamos”. Cutanda ha criticado al PSOE y a la portavoz socialista municipal, Ana Barceló, porque “a falta de propuestas para mejorar la ciudad se dedican a judicializar la vida política y a intentar manchar la imagen de los concejales de este equipo de gobierno”.

“Es una verdadera pena que se dediquen a buscar irregularidades e ilegalidades donde no las hay porque lo único que consiguen es poner palos en las ruedas del progreso, la modernización y la transformación de Alicante que es por lo que trabaja día a día este equipo de gobierno”, ha lamentado la edil. “Pero que no se equivoquen -ha continuado Cutanda- porque todos sus esfuerzos en este sentido no nos van a frenar en nuestros objetivos”.

El PSOE anuncia que recurrirá

Por su parte, desde el grupo municipal socialista se anunció que recurrirían la decisión judicial para pedir la reapertura del caso. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que a ellos todavía no se les había notificado el auto y estaban a la espera de poder analizar cuáles eran los argumentos de la magistrada.