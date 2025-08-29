Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unas 300 personas se concentran por Palestina frente a El Postiguet, en Alicante

La manifestación ha sido convocada por el Movimiento de Resistencia Global y ha contado con la presencia de dos concejalas alicantinas

Manifestación por palestina frente a la playa de El Postiguet. / INFORMACIÓN

Manuel Lillo

El Movimiento de Resistencia Global (MRG) ha convocado este viernes una concentración frente a la playa de El Postiguet de Alicante bajo el lema “alto al genocidio”, que ha concentrado a tres centenares de personas.

Los convocantes han convocado la concentración como “de urgencia ante la situación tras la última ofensiva sobre Gaza” por parte del ejército de Israel, Estado que ha sido señalado por los manifestantes entre gritos de “boicot”.

La concentración se ha desarrollado en uno de los puntos de más tránsito de Alicante, dada la condición turística de la zona, por donde han cruzado diversas personas ajenas a la manifestación. Entre las consignas más repetidas se ha escuchado “Israel asesina, Europa patrocina”; “Gaza, aguanta, el mundo se levanta” o “eran hospitales, no bases militares”, en referencia a los bombardeos. También se han mostrado imágenes de niños palestinos heridos.

Entre los presentes estaba la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló; y la concejala de Compromís Sara Llobell. El manifiesto final lo ha leído Fayed Wadaui, ciudadano palestino residente en Alicante, que ha pedido la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel.

Por último Lola Jiménez, portavoz del MRG, entidad convocante, ha avanzado que “se está preparando una gran movilización por Palestina en octubre”, aunque no ha dado más detalles al respecto.

