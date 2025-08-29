La playa de la Albufereta, en Alicante, reabre al baño tras ser cerrada por contaminación

La playa de la Albufereta, en Alicante, abre de nuevo. El Ayuntamiento había ordenado izar la bandera roja y prohibir el baño en la zona tras comprobar que la calidad del agua no era apta para el acceso de los bañistas. Tras la última medición realizada el jueves tanto por Medio Ambiente como por Aguas de Alicante, se ha constatado que los niveles han vuelto a lo aceptable, por lo que el arenal vuelve a estar libre de restricciones este viernes.

Según señaló el equipo de gobierno, la decisión se tomó "tras haberse detectado niveles de contaminación residual en los últimos análisis del Servicio de Calidad de Aguas de la Conselleria de Medio Ambiente", aunque por el momento siguen sin trascender los motivos a los que se atribuye esta situación.

"Corta duración"

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Alicante aseguró que había decidido cerrar al baño la playa "tras recibir una alerta" del departamento autonómico, en la que avisaba de la "detección de valores anómalos en algunos parámetros" tras realizar una "analítica rutinaria".

El comunicado del Ayuntamiento para anunciar la bandera roja en la playa de la Albufereta. / INFORMACIÓN

Al conocer esta situación, el servicio municipal de Medio Ambiente contactó con el Patronato Municipal de Turismo para izar la bandera roja de prohibición del baño por parte del servicio de Salvamento y Socorrismo hasta nuevo aviso. El Servicio de Calidad de Aguas repitió entonces las analíticas en la Albufereta para poder reabrirla "en cuanto se restablezca la normalidad en los parámetros de calidad del agua", algo que se ha producido este mismo viernes.

Procedimiento de control

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio controla semanalmente, durante la temporada de baño del 1 de junio al 15 de septiembre, un total de 250 playas a través de 278 puntos de muestreo, ya que algunas disponen de más de un dispositivo de control.

Este control consiste en realizar análisis microbiológicos semanales de las aguas de estas playas, tal y como exige la normativa, llevándose a cabo más de 4.600 análisis en una temporada de baño, además de aquellos que se realizan a los vertidos que puedan afectar a la calidad del mar. En estos casos, el protocolo consiste en la toma de muestras para su análisis de lunes a jueves, de los que se reciben los resultados de los laboratorios a las 24 horas, aunque en ocasiones se notifican alertas de posibles incumplimientos antes de dicho plazo.

En caso de que se detecten valores que superan los máximos admisibles indicados en la tabla de parámetros microbiológicos, se abre un episodio de contaminación de corta duración y se procede a realizar un nuevo muestreo.

Sin bandera azul

Un episodio de contaminación que se ha producido el mismo año en el que la playa de la Albufereta ha perdido su bandera azul. Según el Ayuntamiento de Alicante, el ejecutivo local optó por no solicitar el reconocimiento para el arenal, dados los trabajos de reparación que se han acometido en la zona para rehabilitar el muro, seriamente afectado por los últimos temporales.

La actuación ha consistido en la construcción de una nueva barrera de defensa litoral de hormigón armado adosado al existente. La estructura es resistente a las dinámicas marinas y está provista de un diseño y dimensiones optimizadas que devuelvan la energía del empuje de las olas del mar. Además, el Ayuntamiento también contempló la posibilidad de que la candidatura pudiera verse afectada por la reurbanización del entorno de la Almadraba, que ya se ha iniciado y que se prolongará hasta principios de 2026.