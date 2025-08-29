Primer paso para la rebaja del IBI en Alicante: entre 3 y 4 euros por recibo

El Ayuntamiento de Alicante inicia los trámites para impulsar la rebaja del IBI pactada por el PP y Vox: el recibo se reducirá entre 3 y 4 euros de media durante los próximos tres años. El pacto entre el equipo de gobierno y la formación de ultraderecha para aprobar el plan de ajuste (que terminó costando el puesto al anterior edil de Hacienda, Toni Gallego) incluía una disminución de los ingresos por este concepto de 1,1 millones anuales hasta el 2028.

El próximo martes, la Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar el proyecto para la modificación de la ordenanza fiscal que regula el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles en la ciudad. La intención del ejecutivo municipal es reducir el importe del recibo, tal y como acordó con Vox en las negociaciones para la aprobación de los presupuestos de 2025 y, posteriormente, en las del ajuste contable al que se ha visto forzado el Ayuntamiento tras incumplir la regla de gasto en casi 30 millones de euros. El ahorro estimado para los alicantinos, que pagaron 301.631 recibos del IBI el pasado 2024, será de unos 3,65 euros de media.

Con el trámite de la próxima semana, el Consistorio dará comienzo a la tramitación de la rebaja. Tras la aprobación inicial, los grupos municipales podrán presentar enmiendas al documento, de forma previa a su debate en el pleno municipal. Tras ello, el documento saldrá a exposición pública, iniciándose el periodo de alegaciones para los ciudadanos y colectivos. Finalmente, una vez resueltas las posibles aportaciones, la Corporación municipal tendrá que ratificar la redacción final de la ordenanza, para su entrada en vigor definitiva. Un camino que, a priori, el Partido Popular se encuentra allanado, puesto que se trata de una medida previamente acordada con los de Abascal. Eso sí, la rebaja tendrá que ser la pactada con Vox: de 1,1 millones en 2026, 2027 y 2028.

La portavoz de la formación de ultraderecha en Alicante, Carmen Robledillo, ha celebrado el paso adelante del equipo de gobierno: "Por fin tenemos noticias de la rebaja del IBI que Vox impuso al PP para los presupuestos del 2025 y que tanto ha costado tras la necesidad del plan económico financiero". Al respecto, la edil ha manifestado que su "línea de trabajo en beneficio de los alicantinos" pasa necesariamente "por el cumplimiento estricto de los acuerdos alcanzados con el equipo de gobierno", especialmente cuando el y, más aún, cuando estamos a las puertas de iniciar los trabajos para el presupuesto municipal de 2026.

Una rebaja en dos tiempos

El descuento en el IBI fue uno de los principales acuerdos alcanzados por el PP y Vox a cambio del apoyo de los de Abascal al presupuesto municipal de 2025, junto con otras medidas como el recorte de hasta en 17.000 euros en las medidas de igualdad de género, para destinar este importe a proyectos "provida" o "en defensa de la familia".

Sin embargo, el pacto se vio truncado en el mes de mayo, después de que el interventor municipal detectase que el Ayuntamiento había incumplido la regla de gasto en 30 millones de euros, viéndose abocado a aplicar un plan de ajuste. En ese momento, el ejecutivo de Luis Barcala impulsó un primer borrador, en el que renunciaba unilateralmente al beneficio fiscal para no tener que descartar inversiones propias ya anunciadas públicamente.

La decisión cayó como un jarro de agua fría en Vox, donde no eran conocedores de las intenciones del PP. Para apoyar el plan de ajuste, los ultras reclamaron al alcalde no solo que recuperase dicha rebaja, sino el cese del edil que había firmado la propuesta: el entonces responsable de Hacienda, Toni Gallego. Después de que Barcala reconociese que había sido un error no hablar con los de Abascal sobre la cuestión del IBI, Gallego terminó dimitiendo para "no ser obstáculo" en las negociaciones.