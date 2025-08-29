Barcala acude al TSJ para lograr jubilar al jefe de la Policía Local

El Ayuntamiento de Alicante pide al Tribunal Superior de Justicia que ejecute la jubilación forzosa del jefe de la Policía Local. El gobierno municipal decretó la salida de José María Conesa, que ha cumplido 65 años este mes de agosto. Una decisión a la que se opuso el comisario, al entender que aún no cuenta con los años de cotización necesarios, y que se encuentra paralizada por un juzgado. Ahora, el ejecutivo de Luis Barcala confía en que el tribunal autonómico anule dicha suspensión cautelar y permita materializar el relevo en el cuerpo.

El pasado mes de marzo, el alcalde puso fecha a la salida del jefe de la Policía Local vía decreto, lo que supuso sumar un choque más a los distintos enfrentamientos protagonizados por ambos en los últimos años. Conesa tenía previsto jubilarse a mediados de abril del año 2027, en la previa de las elecciones municipales. Sin embargo, el documento le forzaba a dejar el cargo este mes de agosto, declarando la "jubilación del funcionario de carrera de esta Corporación José María Conesa, comisario principal jefe de la Policía Local", apoyándose entonces en que cumpliría los 65 años este 8 de agosto.

Diferentes criterios

El máximo dirigente del cuerpo, por su parte, recurrió judicialmente la decisión, puesto que "la edad ordinaria de jubilación varía en función del alcance de determinados periodos cotizados, siendo esta la de 65 años o aquella que corresponda según el régimen transitorio, en el caso de no haber alcanzado el periodo señalado". Es decir, Conesa aseguraba que aún no había cotizado los años necesarios para su retiro.

De esta forma, a mediados de julio, la titular del juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante alegó "beneficio del interés público" para suspender de manera cautelar del decreto de jubilación forzosa. La resolución judicial argumentaba que, dado que la "cuestión a resolver es de naturaleza jurídica y de índole interpretativa [...] se considera prudencial suspender la ejecutividad del acto administrativo hasta que dicha cuestión sea esclarecida previo análisis de la normativa y jurisprudencia dictada al respecto".

Además, la jueza apreciaba que "son evidentes los perjuicios de orden económico y moral que la ejecución del decreto de jubilación ha de ocasionar al funcionario, agravados por su posible prolongación hasta conocer la decisión final que recaiga en los autos principales, intereses del funcionario que en este caso deben prevalecer, máxime teniendo en cuenta que la suspensión pretendida no perjudica al interés público ni al derecho de terceros".

Decisión en manos del TSJ

Tras ello, el Ayuntamiento ha vuelto a mover ficha, aunque en esta ocasión ante el TSJ. A finales de julio, el gobierno local recurrió las medidas cautelares dictadas por la magistrada del juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo ante el tribunal autonómico.

Ahora, la próxima palabra sobre cuándo debe producirse el relevo al frente de la Policía Local de Alicante la tendrá el TSJ. En cualquier caso, desde el Ayuntamiento, Barcala ya ha encontrado al sustituto para Conesa. En una entrevista con INFORMACIÓN, el dirigente popular apuntó que "en principio, sería el comisario Raúl Romero el que ocupará, al menos provisionalmente, el puesto" de jefe de la Policía Local. "Mi intención es que el relevo se produzca de una forma natural, pues están trabajando conjuntamente", añadió el regidor.