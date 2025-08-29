Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
Los recibos de la basura en Alicante se disparan: los vecinos pagarán entre 70 y 145 euros este año, según la superficie y el valor catastral de la vivienda
Los alicantinos empezarán a recibir a partir de este lunes el temido “tasazo” de la basura. Será el 1 de septiembre cuando arranque en Alicante el envío postal de los nuevos recibos, que llegarán con medio año de retraso respecto al calendario habitual y con incrementos que en muchos casos triplicarán lo abonado hasta el año pasado.
El Ayuntamiento de Alicante ya puso en marcha el 23 de julio la notificación electrónica de la Tasa de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y ahora se sumará la distribución por correo postal, que se prolongará hasta el 15 de noviembre. La nueva ordenanza, aprobada en diciembre en cumplimiento de una directiva europea, obliga a que los ciudadanos asuman el coste real del servicio, lo que dispara el importe de los recibos.
Recibos de la basura mucho más caros
Este año los importes oscilarán entre 69,85 y 144,94 euros, cuando en 2023 la cuota más alta no superaba los 57. El incremento será de entre 48 y 90 euros, y afectará sobre todo a las viviendas de menor tamaño y valor.
En los pisos pequeños (menos de 60 metros cuadrados), la tasa de basuras pasará de apenas 22 euros a casi 70. Las viviendas medianas (61–90 metros) pagarán entre 77,41 y 142,23 euros, mientras que las grandes (más de 91 metros) se moverán entre 80,12 y 144,94 euros en función de su valor catastral.
Fechas clave para el pago de la tasa de basuras en Alicante
El plazo de pago voluntario estará abierto hasta el 22 de diciembre, mientras que los recibos domiciliados se cargarán el 3 de diciembre. El Consistorio recuerda que no recibir el aviso en papel no exime del pago, por lo que quienes no lo reciban deberán solicitarlo expresamente.
Bonificaciones para quien use el contenedor marrón
La ordenanza incorpora por primera vez bonificaciones. Quienes antes del 31 de diciembre de 2024 se den de alta y utilicen la tarjeta electrónica o la app “Tú haces Alicante” para depositar residuos orgánicos en el contenedor marrón, obtendrán una reducción del 20 % en el recibo de 2025.
Las tarjetas que se tramiten a partir de enero darán derecho a la bonificación en 2026.
Notificaciones electrónicas
Desde la Concejalía de Hacienda se anima a inscribirse en la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú), que permite recibir notificaciones online, agilizar trámites y reforzar la seguridad de las comunicaciones.
Pese a la explicación oficial, la inminente subida ya ha generado malestar entre los vecinos de Alicante, que temen la fuerte factura que empezará a llegar desde la próxima semana.
