Ruido, tráfico y malos olores en la calle Jacinto Masanet de Alicante

Un fuerte olor a brasas entre la generación de humo y el ruido provocado por la concentración de comensales. Es lo que se vive a diario, especialmente por las noches y los fines de semana, en la calle Jacinto Masanet, una de las que dan acceso al centro comercial Gran Vía, en el barrio de Garbinet de Alicante.

Hasta seis restaurantes de comida rápida tienen aquí su sede, sin contabilizar los presentes en las calles contiguas. Algunos cierran a la medianoche, y son el reclamo de decenas de personas que acuden a las terrazas. La imagen visual es de gente cenando bajo chimeneas que con frecuencia despiden humo de las cocinas. La estampa sensorial es complicada de digerir.

Los locales donde se hallan los restaurantes fueron, años atrás, tiendas que no generaron quejas entre los vecinos. La concentración de personas se suma a la de los coches, que aparcan con normalidad en zonas no habilitadas, “incluso en vados”, sin la interposición de multas para ahuyentar esta práctica.

Mercedes Calderón, vecina de la zona, lamenta que “por las noches, las dos aceras de esta calle están llenas de coches que aparcan donde no deben y se oyen los cláxones constantemente”. Los vecinos han presentado instancias al Ayuntamiento y han hecho saber sus quejas a la Policía Local, que según ellos no ha actuado. “Llevamos así años y no ha cambiado nada”, lamentan.

En mi casa siempre huele a pollo y no puedo tender la ropa en el exterior Mercedes Calderón — Vecina de la zona

Otra de las quejas procede de la suciedad acumulada en los alrededores. Los restos de comida son frecuentes en el suelo y a los pies de los contenedores. Este comportamiento incívico se mantiene, insisten, ante la “falta de actuación policial”. También critican la “pasividad” del Ayuntamiento, que desde el Servicio de Disciplina Urbanística han invalidado las quejas en considerar que el humo “no se observaba” y el funcionamiento “con normalidad” de los filtros de las cocinas.

Restos de comida en la calle Jacinto Masanet. / INFORMACIÓN

Calderón, que suma ya dos denuncias (la última de hace dos meses), critica también la “dificultad” para que la Policía Local coja el teléfono y explica que en su piso, situado en una planta novena, “siempre huele a pollo”. Un hecho que le afecta, también, cuando tiende la ropa.

Mi alarma registra niveles de calidad del aire en mi local que son muy dañinos para la salud Loli Mas — Comerciante

Esta situación se alarga desde hace siete años. Loli Mas, propietaria de un comercio adyacente a una de estas cocinas, explica que su alarma de inhibición llega a registrar un rango de 250 puntos en el índice de calidad del aire en su local. Los baremos indican que entre 201 y 300 puntos dicha calidad es “muy dañina para la salud”.

Las quejas de los vecinos son normales, tienen derecho a descansar, pero no sobrepasamos límites en nuestro trabajo Abdel Ambrane — Encargado de restaurante

Mas asegura que en el local colindante al suyo cuenta con una salida de humo que “no debe ser reglamentaria”, a tenor de los olores que se generan. Según su testimonio, ella misma comprobó que “el técnico les vendió el aparato para garantizar la salida de humo, pero no les hizo la instalación”. Desde el restaurante cercano han rechazado hacer aclaraciones.

Oímos ruidos hasta las 12 de la noche por los coches que aparcan mal y por los pitidos Robert Openneer — Vecino de la zona

Sí que han hablado desde otro local de restauración ubicado en la misma calle. Su encargado, Abdel Ambrane, explica no tener constancia de denuncias, pero sí de “quejas verbales”, aunque admite que “no hemos pensado en tomar medidas”, ya que asegura que todo se lleva a cabo desde la legalidad. “Las quejas de los vecinos son normales, es verdad que puede haber ruido y tienen derecho a descansar”, reconoce, aunque también afirma que su trabajo “no pasa ningún límite”.

Cuando la Policía Local nos pide que mandemos instancias lo hacemos, pero no sirve de nada Monica Van Deurzen — Vecina de la zona

Otro vecino, Robert Openneer, relata que vive en un primero, “justo encima de un kebab”, y oye ruidos “hasta las 12 de la noche por los coches que aparcan mal, por los pitidos” e incluso “por las peleas sin que la policía multe”. Este ciudadano, que define su cotidianidad como “un sin vivir”, también explica que no puede abrir las ventanas, “ni siquiera escuchar la tele”.

En un sentido similar ese expresa Monica Van Deurzen, presidenta de una de las comunidades de propietarios de la zona. “Esto afecta a muchos bloques”, lamenta, y señala al Ayuntamiento por “no atender nuestras quejas”. “Cuando la Policía Local nos pide que mandemos instancias lo hacemos, pero no sirve de nada”, relata.