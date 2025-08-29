Las temperaturas darán un respiro en Alicante este fin de semana

La provincia de Alicante afronta este viernes 29 de agosto con una jornada con cielos poco nubosos pero con intervalos de nubes altas La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas mínimas vayas en descenso mientras que las máximas bajarán también en el litoral pero en el resto de la provincia se mantendrán sin cambios.

El viento soplará flojo variable, predominando por la tarde el sur y sureste en el litoral, moderado, y la componente oeste en el interior, flojo.

El sábado y el domingo el cielo también estará despejado mientras que las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso y las máximas sin cambios.

Noches tropicales y ecuatoriales

Se prevé que para la noche de este viernes las temperaturas estén por encima de los 20ºC en toda la provincia de Alicante, por lo que tendremos una noche tropical. Además en tres municipios verán como el mercurio se eleva por encima de los 25ºC (noche ecuatorial): La Vila Joiosa, El Campello y Torrevieja.

Desde el Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana aconsejan seguir estas recomendaciones:

Manténgase en lugares frescos, con aire acondicionado o bien ventilado y use ropa ligera.

Hidrátese, evitando bebidas muy azucaradas o alcohólicas y las cenas copiosas.

Preste atención a los síntomas del golpe de calor (T.ª corporal elevada, sudoración, mareos, confusión…).

Vigile especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

El tiempo en Alicante

La capital vivirá otra jornada con cielos despejados y algún intervalo nuboso durante todo el. Los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 33ºC de máxima. La noche será tropical, lo que significa que muchos hogares no verán descender los termómetros por debajo de los 23–24ºC, dificultando el descanso. El viento puede llegar a ser de 25 km/h en las horas centrales del día. Las temperaturas para el fin de semana será prácticamente idénticas a las de hoy y los cielos permanecerán despejados.

El tiempo en Elche

En Elche las temperaturas se mantendrán este viernes elevadas con máximas que llegarán a los 35ºC. Durante la madrugada volverá a repetirse una noche tropical, e incluso ecuatorial en algunas zonas, con mínimas por encima de los 25ºC que harán difícil conciliar el sueño.

El sábado y el domingo se esperan valores muy similares a los de este viernes aunque ligeramente inferiores, apenas un grado.

El tiempo en Elda

Elda experimentará un respiro relativo, con registros de 18ºC de mínima y 33ºC de máxima. Lo curioso es que los termómetros irán en aumento durante todo el día y el pico máximo de calor se alcanzará a las 18.00 horas. Por la noche los termómetros comenzarán a descender hasta los 18ºC.

El sábado las temperaturas mínimas en Elda serán de 19ºC mientras que la máxima alcanzará los 34ºC, mientras que el domingo serán de 20ºC y 33ºC, respectivamente.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afrontará un día con menos calor que el anterior, con valores mínimos de 22ºC y máximas de 29ºC aunque con una sensación térmica algo superior. El cielo estará despejado igual que el resto del fin de semana, donde también se esperan temperaturas muy similares.

Benidorm, a rebosar: la playa de Levante se llena en los últimos días de agosto / Alex Domínguez / Alex Domínguez

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá hoy otra jornada de calor con mínimas que no bajarán de los 23ºC, garantizando una noche ecuatorial. La máxima alcanzará los 33ºC, algo inferior a la de ayer.

De cara al fin de semana nos se esperan muchos cambios aunque los termómetros darán un ligero respiro y las máximas serán de 31ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a ser uno de los municipios de la provincia en los que hará más calor, con 20ºC de mínima y 35ºC de máxima. El fin de semana parece que las temperaturas daran un ligero respiro pero de apenas un grado menos.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, las mínimas bajarán hasta los 18ºC, pero las máximas alcanzarán los 31ºC, lo que supone un ligero descenso respecto al jueves. La altitud de la ciudad permitirá una noche algo más llevadera que en la costa, aunque seguirá siendo cálida. El cielo estará despejado por la mañana aunque con algunas nubes durante la tarde.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará otra jornada calurosa, con registros de 23ºC de mínima y 31ºC de máxima, ligeramente inferiores a los de la víspera. La sensación térmica será algo superior sobretodo al final de la tarde. Como en el resto de la provincia, espera un fin de semana caluroso y con tempraturas muy similares a las de hoy.