La vacunación contra la gripe en los colegios de Alicante se amplía a los niños de 5 años

La vacuna contra la gripe en los centros educativos llegará en el nuevo curso escolar a los niños y niñas de cinco años. La Generalitat, a través de las consellerias de Sanidad y Educación, suministrará la dosis al alumnado de todos los cursos de Educación Infantil, cuyos padres y madres así lo autoricen, a partir de octubre.

Después de la novedosa campaña del pasado año, que arrancó con la inmunización de los escolares de 3 y 4 años, la Administración autonómica ha decidido ampliar la franja de edad, de manera que alcanzará a los niños y niñas nacidos en 2020, 2021 y 2022.

La vacunación se llevará a cabo en los colegios -públicos, concertados y privados-, que lo aprueben y en los centros de educación especial, siempre de la mano de personal sanitario. La Generalitat busca facilitar a las familias el acceso a la protección frente a la gripe y aumentar la cobertura en la población infantil.

Sin embargo, lo cierto es que el pasado curso, esta iniciativa se encontró con el rechazo de algunos consejos escolares. Hubo centros educativos de la provincia de Alicante que se negaron a acoger la campaña de inmunización dejando el peso a los centros de salud.

Lo principales argumentos que alegaron los que renegaron de la medida autonómica fue que "los colegios no son centros de salud» y que «las vacunas tienen que administrarse en los centros sanitarios». Junto a esta razón argumentaron que la carga burocrática y que esa responsabilidad no puede recaer sobre los equipos directivos y los docentes.

El Consell recuerda que la participación es voluntaria y que pretende simplificar el proceso a las familias

El Gobierno valenciano inició la vacunación en los centros escolares con el objetivo de facilitar el acceso y evitar desplazamientos de las familias a los centros de salud. De este modo, justificó su intención de favorecer la conciliación familiar y simplificar el proceso, ya que la vacuna se administra en el aula mediante inhalación, una vía cómoda y sin molestias para los niños y niñas.

No obstante, para esta edición, la Generalitat ha recordado que la participación en la campaña es voluntaria y que aquellas familias que prefieran acudir al centro de salud podrán solicitar cita con enfermería pediátrica para vacunar a sus hijos en ese ámbito.

Un niño vacunándose contra la gripe el pasado invierno en Alicante / Pilar Cortés

Evitar ingresos y contagios

De nuevo, la vacuna utilizada se administrará por vía nasal, es decir, no requiere pinchazo y está especialmente diseñada para la infancia. Se trata de una vacuna segura y eficaz, según la Administración autonómica que, a su vez, agrega que reduce a la mitad el riesgo de enfermar y evita hasta 8 de cada 10 ingresos hospitalarios por gripe en los más pequeños. Se administra con una pequeña dosis en cada fosa nasal y se trata de una vacuna trivalente.

El Consell ha reiterado que trata de facilitar a las familias la protección a los menores frente a la gripe, ya que los menores de 5 años son los que con mayor frecuencia padecen esta enfermedad, que puede dar lugar a complicaciones que requieran el ingreso hospitalario. Además, dado que la población infantil es quien trasmite en primer momento la enfermedad al resto de la población, mediante la vacunación se dificulta la trasmisión del virus, evitando los contagios entre ellos y la trasmisión del virus a personas vulnerables, como personas mayores o con alguna patología de base, que tienen más riesgo de sufrir complicaciones.

El pasado mes de julio, según el comunicado autonómico, Salud Pública llevó a cabo una sesión informativa previa para avanzar a docentes, padres y madres, directores de centros y a la inspección educativa, las principales novedades previstas para en la campaña de vacunación de la gripe y darles a conocer toda aquella información básica sobre la gripe, el tipo de vacuna y vía de administración de la misma.