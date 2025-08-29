Vuelta al cole en Alicante: UGT se moviliza por la subida salarial y contra los recortes de las plantillas

UGT ha anunciado que el próximo curso, que arranca el 8 de septiembre en la Comunidad Valenciana, "dará la batalla" para conseguir la mejora retributiva del profesorado valenciano, que sigue estando entre los peor pagados del país, tras más de diecisiete años sin una negociación autonómica, según enuncia el sindicato. Ese día, han convocado paros parciales de 2 horas.

La entidad denuncia que, mientras en otras comunidades autónomas como Euskadi o Asturias se han acordado incrementos salariales significativos, en la Comunidad Valenciana, el Consell de Mazón y Rovira "sigue ignorando las demandas del colectivo docente". UGT subraya que el malestar en las aulas "es enorme y que la paciencia del profesorado se ha agotado tras años de precariedad y de pérdida de poder adquisitivo".

Además, UGT rechaza frontalmente los recortes en las plantillas docentes derivados de la anulación de los acuerdos de 2023 y su sustitución por la Orden 9/2025. "Estas medidas, impuestas sin diálogo ni consenso, afectan especialmente a la Formación Profesional y a las enseñanzas de régimen especial (EOI, FPA, conservatorios, escuelas de arte, etc.), agravando la precariedad y deteriorando la calidad del sistema educativo", indica el mismo organismo.

El sindicato advierte de que la reducción de recursos de personal "implica más carga lectiva, ratios más altas y una atención educativa de menor calidad para el alumnado". Por ello, UGT ya ha interpuesto recursos judiciales contra estos recortes y anuncia que continuará utilizando todas las vías legales disponibles para defender los derechos del profesorado y del alumnado.

Una profesora en un instituto de Elche / Matías Segarra

Huelga

UGT considera que "los ataques del Consell al sistema educativo valenciano son una muestra de autoritarismo y de desprecio hacia la comunidad educativa". Ante esta situación, el sindicato hace un llamamiento a la unidad sindical para responder con firmeza y coordinación. Si no hay voluntad de negociación real, UGT ha amenazado con una huelga general educativa que paralice los centros de la Comunidad Valenciana.

La huelga de Formación Profesional del 8 de septiembre, con un paro parcial de dos horas y concentraciones en las direcciones territoriales y en la Conselleria de Educación, será la primera respuesta sindical a los recortes de plantillas y de plazas lectivas.

UGT advierte que esta movilización es solo el inicio de un calendario de protestas que se extenderá a todos los niveles educativos "si el Consell persiste en los ataques". Al mismo tiempo, el sindicato recuerda que ha interpuesto recursos judiciales contra la Orden de plantillas del Ejecutivo de Mazón 9/2025, las instrucciones de inicio de curso y el nuevo decreto de admisión y distrito único.