La noche de este viernes se ha fracturado el tronco de un árbol en la plaza Gabriel Miró, provocando la caída completa de la copa sobre la vía pública frente a la sede del Colegio de Arquitectos de Alicante. Se trata de un olmo centenario ubicado del lado de la calle San Fernando.

El tronco del ejemplar, completamente hueco según se puede apreciar en las imágenes, se rompió a la mitad y con él se desplomó el resto del árbol, que tenía una altura similar a la de un edificio de cuatro plantas.

Esta mañana ya estaba recogido el árbol y la vía despejada, quedando solo como vestigio una pequeña porción del tronco, junto a la raíz.

Cae un árbol en la plaza Gabriel Miró de Alicante /

Una década en riesgo

Este y otros cuatro olmos de la emblemática plaza alicantina llevan más de una década en una situación de riesgo, que incluso ha llevado al Ayuntamiento a plantear su reemplazo en el pasado. En años recientes se han producido desprendimientos, tanto en olmos como en los ficus, pero es la primera vez en los últimos tiempos que un árbol colapsa desde su base.

La Policía Local acordonó la zona, en esquina con la calle San Fernando y la sede del Colegio de Arquitectos, para evitar el paso de viandantes.

La plaza, por otra parte, lleva años a la espera de una reforma que recupere sus elementos patrimoniales, diseñados por el arquitecto Juan Vidal y que se encuentran en un estado deplorable por la combinación del tiempo y el vandalismo.