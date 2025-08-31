Alicantinos con mil acentos

Un joven, pura piel azabache, golpea con la mano una pelota contra el frontón de la Ciudad Deportiva. De pronto se gira y grita a sus compañeros de partida: «Va de bo!». Responde al nombre de Cristian Nelito y es puro Alicante. A pocas manzanas, Camilo Ruiz, un treintañero que nació en el departamento colombiano de Quindío, a 8.000 kilómetros del Postiguet, celebra el domingo en familia en torno a una paella. Puro Alicante. Cristina Wang combinó durante años sus estudios con el trabajo en el bar de su familia, a los pies de las escalinatas del Jorge Juan. Nunca China estuvo tan cerca de los Luceros. Como estas historias, cientas. Son los caminos por la integración en Alicante que muchas familias hicieron entre finales de los noventa y principios del nuevo siglo en busca de una vida mejor. Hoy, con el nubarrón de intransigencia que sobrevuela el espectro político y que cala sin querer entre la sociedad, destripan sus experiencias y cómo combinan su amor por Alicante y su tierra de origen.

Cristian Nelito, en una jornada de trabajo como técnico en radiodiagnóstico. / PILAR CORTES

Cristian Nelito Kambala (Alicante, 1998) es técnico superior de imagen y radiodiagnóstico en una clínica de traumatología. Sus padres llegaron del Conngo a España para trabajar; su padre de camionero y su madre de limpiadora. Prosperaron y dieron una buena educación a unos hijos que brillaron como deportistas de élite. Cristian fue cuarto de España en triple salto. «El deporte es una llave perfecta para integrarte en la sociedad», confiesa. Hoy, veintisiete años después de su nacimiento, conserva el ritmo y la música de una Kinsasa a la que nunca ha ido. «Hay cosas que hemos perdido como la vestimenta, pero otras hacemos por mantenerlas en casa como la comida, eso se lleva en la sangre». En su camino apenas encontró situaciones desagradables, «algún microrracismo pero nada grave», explica con una sonrisa de oreja a oreja. «Cuando era niño la gente no estaba tan acostumbrada a ver negros en Alicante», recuerda.

El recorrido de Camilo Ruiz López (La Tebaida, Colombia, 1994) fue diferente. Llegó a Alicante en 2006, donde su madre y su tía habían decidido emprender una nueva vida. Estudió en el colegio Campoamor y luego en el Jorge Juan, donde encontró un grupo de compañeros que hoy son su ejército de imprescindibles. Sus planes siguen girando en torno a Agus, Juanito o Xavi; las cenas, las risas y el fútbol sala en el que Camilo sigue paseando su pierna zurda son planes inamovibles. No todas las palabras que recibió fueron educadas, pero no le afectaron. «Alguno me llamaba panchito, pero hoy me parece ver un poco más de odio por el discurso que ha naturalizado algún partido político», detalla. En la actualidad el núcleo duro de su familia vive en Alicante, donde se juntan con otros compatriotas para celebrar días como el de la independencia. Camilo trabaja desde hace años como mecánico en un concesionario de la avenida de Denia y suspira tanto por una bandeja paisa colombiana como por un cocido español. «A mi madre le sale de muerte».

Camilo Ruiz es mecánico en una firma de coches. / PILAR CORTES

Entre rollitos de primavera y platos de arroz tres delicias creció Cristina Wang Chen (Elche, 1999). En la ciudad de las palmeras habían decidido instalar sus padres un restaurante y Cristina alternó sus estudios con la ayuda en el negocio familiar. «Es la mentalidad china, se tiene muy arraigado el concepto de trabajar y trabajar, no existen las vacaciones, algo muy nuestro es enseñar a los niños a ayudar en casa», apunta. Tal era la dedicación familiar por sacar el negocio adelante que Cristina vivió hasta los ocho años en casa de una compañera del cole. «De lunes a viernes vivía con María y su familia y el fin de semana lo pasaba con mis padres», matiza sabedora de que muchas realidades son difíciles de entender por el choque de culturas. «Yo sé que hay temas que no puedo tocar con mi madre, pero es que yo soy alicantina, tengo la mentalidad de aquí porque es lo que he vivido». A día de hoy Cristina, que celebra indistintamente Nochebuena y el Año Nuevo chino, es administrativa en Alicante. También hubo de enfrentarse al rechazo de algún intransigente: «Yo no puedo ocultar mis raíces, es evidente, y algún comentario despectivo sí que recibí pero todo es depende de cómo te lo tomes».

Cristina Wang es administrativa. / PILAR CORTES

«España nos dio derechos y libertades y tanto mis hermanos como yo trabajamos y cotizamos para devolverle todo lo que nos ha dado». Así de franca habla Najwa Ghafour Abdul Ghafour (Alicante, 1995). Su familia, de origen palestino, llegó a la ciudad que le abría las puertas que le cerraba Líbano. «Allí no tenían los derechos de un ciudadano normal», prosigue una Najwa que, como sus hermanos, recibió la nacionalidad española nada más nacer porque se les consideraba apátridas. «Eso fue clave en nuestra integración, yo soy española, he podido estudiar en un instituto y una universidad pública y estoy orgullosa». Su madre siempre intentó enseñarles sus orígenes y los tres hermanos aprendieron el árabe y la religión. «Somos musulmanes creyentes y practicantes, no hemos dejado de ser nosotros pero hemos asumido muchas costumbres de aquí», cuenta. «Sufrí bullying en el colegio por ser árabe, pero luego ya no fue así porque encontré gente muy abierta de mente, hasta me he casado con un alicantino», cuenta con una sonrisa. Esa insistencia de su madre por no olvidar sus raíces le abrió la puerta a Najwa al mundo de la traducción. Por su dominio del árabe y del español trabaja como intérprete de conferencias para, entre otros, la FIFA y la UEFA.

Najwa Ghafour es traductora e intérprete. / ALEX DOMINGUEZ

La de Tania González Zivkovic (Lausana, Suiza, 1992) es una historia familiar marcada por las migraciones. Mitad española y mitad yugoslava, nació en el centro de Europa, adonde su familia materna había emigrado desde Tánger cuando Marruecos se independizó. Instalada en Alicante cuando los Balcanes comenzaron a rugir, Tania se desvive por las Hogueras y su Hércules. Estudió traducción e interpretación y ahora es directora en atención al paciente internacional en hospitales privados.«La traducción no es solo de idiomas, también de culturas, en algunos contextos una extracción de sangre puede interpretarse como quitar el alma». De adolescente se cambió el orden de sus apellidos porque pensó que le podía perjudicar llevar delante el de origen yugoslavo. "Esa carga que yo pensaba luego se convirtió en mi seña de identidad porque mi interés por los idiomas viene del popurrí cultural que tengo en mi ADN", explica.

Tania González Zivkovic es directora en atención al paciente internacional en hospitales privados. / ALEX DOMINGUEZ

Todos ellos forman una ciudad más completa, más abierta, más rica y más tolerante. Por sus condiciones climatológicas y posibilidades laborales Alicante históricamente siempre fue destino de gentes venidas de toda la península sin importar su edad, sexo ni cantidad de fajos en su billetera; desde hace treinta años también comenzó a intensificar su abrazo a personas de diferentes partes del mundo. Todas ellas son puro Alicante.