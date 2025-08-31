Falsas inmobiliarias cobran la reserva de pisos inexistentes

La situación del mercado inmobiliario en Alicante se ha convertido, además de en un problema para el acceso a la vivienda, en un caldo de cultivo perfecto para los estafadores. En un contexto en el que los precios baten constantemente los récords históricos desde hace meses, la demanda se encuentra disparada y la oferta es reducida, los portales web han comenzado a ver registrados algunos anuncios fraudulentos. En ellos, se ofertan propiedades que realmente no existen o no se encuentran disponibles en ese momento, buscando captar clientes que tengan verdadera urgencia por encontrar un arrendamiento.

Advertencia de un portal web sobre un posible anuncio fraudulento que ha sido dado de baja por denuncias de usuarios. | INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Cuando una de estas supuestas agencias se topa con un perfil que encaje en su estafa, llega el gancho: advierten de que la vivienda en cuestión tiene tanta demanda que es necesario reservarla directamente, antes incluso de poderla visitar. Esto extraña a muchos clientes, como Carlos H., quien se topó con uno de estos anuncios hace pocas semanas: «Nos hacía falta alquilar porque se nos acaba ya el contrato del piso en el que estamos, llevábamos muchos años y los precios se han disparado, así que nos ha costado mucho encontrar algo decente», cuenta.

«Nos dijeron que el piso que habíamos visto estaba muy solicitado y que el modo de proceder era con reserva previa, cuando empezamos a hacer preguntas, nos bloquearon de Whatsapp y no pudimos contactar más». Su caso no debió ser el único. Al poco tiempo, el portal Idealista les advirtió de que el anuncio con el que contactaron se había retirado de la página web debido a las denuncias de los usuarios como «contenido sospechoso».

A partir de ese momento, cuando se trata de acceder al enlace para consultar la propiedad aparece un mensaje: «El equipo de calidad ha dado de baja este anuncio», acompañado de una lista de consejos para prevenir el fraude. En el caso de Carlos, para poder visitar el supuesto piso de dos habitaciones en el que estaba interesado, se exigía una mensualidad de 569 euros.

Algo parecido le ocurrió a Alba V., cuando quiso interesarse por una visita, en este caso para comprar una vivienda en el barrio de San Blas. «Me pusieron la excusa de que invertían mucho tiempo en visitas de gente que no estaba realmente interesada, por lo que cobraban un precio ‘simbólico’ que luego se devolvía si te presentabas». Hasta ese momento, Alba señala que no le pareció mal el sistema, dado que el precio pactado era de 50 euros, pero que fue el método de pago lo que le hizo sospechar.

«Aunque les pedí pagar por transferencia bancaria o incluso Bizum, solo podía hacerse por PayPal a una cuenta de correo electrónico que tampoco me daba confianza», añade. A los pocos días, idéntico resultado: el anuncio fue borrado de una plataforma web por posible fraude y el número de teléfono de la supuesta agencia inmobiliaria dejó de funcionar.

Conversación con uno de los supuestos agentes inmobiliarios de un anuncio que fue dado de baja. | INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

«Es difícil de detectar este tipo de estafas desde el primer momento, porque tienen la apariencia de un anuncio normal», señala David Torres, agente inmobiliario. «El ‘truco’ viene cuando ya han filtrado el tipo de cliente y ven que puede caer en el engaño, pero no advierten de la necesidad del pago previo en la publicidad de la web, por lo que pasa mucho tiempo hasta que el anuncio se desactiva». Torres señala que a su oficina han llegado en las últimas semanas varios clientes que han estado cerca de caer en el engaño: «Una mujer iba a pagar una mensualidad por adelantado, pero pidió ayuda a un hijo para que hiciera el pago con el móvil, por lo que él descubrió lo que pasaba y le evitó picar».

Una estafa que no solo afecta a los interesados en comprar o alquilar, sino también a los dueños de las viviendas. Para Paco Ramiro, también profesional del sector, este tipo de prácticas generan un verdadero problema a las agencias dada la situación actual: «Ahora hay clientes de sobra y lo que faltan son viviendas, por lo que es el clima ideal para que pasen estas cosas», indica. «Lo que ocurre es que al final afectan al negocio y hace que la gente desconfíe. Muchos propietarios no quieren trabajar con las agencias porque estos estafadores también tratan de conseguir dinero de ellos pidiéndoles dinero por adelantado para promocionar sus viviendas».

Precios desbocados

En la provincia de Alicante, el precio del alquiler se ha incrementado en los últimos tres años hasta un 50 %, dando como resultado que arrendar actualmente una vivienda de 80 metros cuadrados cueste 990 euros al mes, lejos del poder adquisitivo de muchas familias. Lejos de la media, en algunos municipios como Benidorm o La Vila Joiosa los arrendamientos se han disparado hasta los 1.358 euros. En las principales plataformas como Idealista o Fotocasa, se refleja un incremento interanual del 9,1 %, estableciendo el precio medio del metro cuadrado en 12,37 euros al mes.

Un contexto de tensión inmobiliaria del que tampoco se libra la compraventa de viviendas. La caída de los intereses bancarios ha agitado el mercado en la provincia, aumentando en un 39 % el volumen de firma de hipotecas durante la primera mitad del 2025, con respecto al mismo periodo del 2024. Este año se han firmado hasta la fecha más de 11.000 créditos hipotecarios. No obstante, esa caída de los tipos ha venido acompañada de la subida imparable de los precios, obligando a los compradores a solicitar, de media, 14.600 euros más de lo que se pedía hace doce meses. Ahora, la hipoteca estándar que se necesita en la provincia de Alicante para comprar una casa se sitúa en torno a 124.000 euros, al nivel de la burbuja inmobiliaria.