Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante

La Dirección General de Tráfico (DGT) ultima la puesta en marcha de seis nuevos radares en la provincia de Alicante. En estos momentos está muy avanzada la instalación de nuevos cinemómetros fijos en las carreteras, con la parte de obra civil ya ejecutada, y se prevé que estos equipos entren en funcionamiento entre finales de 2025 y principios de 2026.

Uno de los dispositivos se ubica en la A-7 a la altura de Elche, otro en la N-340 a su paso también por Elche, otros dos en la A-31 a la altura de Novelda y de Elda, otro en la CV-70 entre Benidorm y La Nucia y el sexto en la CV-920 en Rojales.

Uno de los radares puestos en marcha este año en la provincia, en este caso en San Vicente del Raspeig / Jose Navarro

Así, las cabinas ya están terminadas y la Jefatura Provincial de Tráfico prevé que los nuevos radares queden instalados este mes de septiembre, a falta de configurarlos y pasar la certificación del Centro Español de Metrología (CEM) para su puesta en marcha, de que se informará desde la DGT.

Así mismo, desde Tráfico han recordado que "los motivos de su activación son siempre una cuestión de seguridad vial".

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha destacado que “con la próxima puesta en marcha de seis nuevos cinemómetros fijos en carreteras alicantinas, el Gobierno da un paso más en la modernización de las infraestructuras de tráfico, situando a nuestra provincia a la vanguardia en materia de control de velocidad y seguridad en la red viaria”.

Cuatro nuevos radares en 2025

A principios de 2025 la DGT puso en marcha en la provincia de Alicante otros cuatro radares, ubicados en la N-332 a la altura de Santa Pola (punto kilométrico 89), en la CV-96 a la altura de Elche (km 13,8), en la CV-905 a la altura de Torrevieja (km 7) y en la A-77a en San Vicente del Raspeig (punto kilométrico 0,4).

Controles más precisos

Desde este verano los radares de la DGT tienen unos márgenes de error más pequeños, por lo que "saltan" antes. Hasta hace un par de meses se aplicaban las reglas del 5 y del 7. En el primer caso, en vías de hasta 100 km/h, el margen era de 5 km/h y, en aquellas de más de 100 km/h, 7. Esto se aplicaba para los cinemómetros fijos.

Y lo mismo para los móviles, pero en este caso con el 7. Es decir, en ciudad salta a 57 km/h, pero en carretera, al 7 % de 120. Es decir 128 km/h.

Pero desde hace semanas, gracias al aumento de la precisión de los radares de última generación, los márgenes se han bajado y, por tanto, saltarán a velocidades más bajas.

La regla del 5 pasa a ser la del 3. Es decir, en vías de 30 saltará a 33 km/h, a 50 lo hará a los 53 km/h y así sucesivamente en el caso de los radares fijos. En los móviles pasa a ser la regla del 5, así que lo harán a 55 km/h o a un 5% de 120 en autovías y autopistas.