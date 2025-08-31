Las temperaturas dan un respiro en Alicante este fin de semana

La provincia de Alicante afronta este domingo 31 de agosto con una jornada con cielos soleados y despejados. Las temperaturas siguen en descenso tras varias semanas con picos cercanos a los 40ºC. Además, se espera que la bajada generalizada de las temperaturas se mantenga a lo largo de toda la semana.

Se espera un domingo que continúe esta misma línea

El tiempo en Alicante

La capital vivirá otra jornada con cielos despejados, pero alguna nube a lo largo de la tarde. Los termómetros oscilarán entre los 24ºC de mínima y los 32ºC de máxima.

El tiempo en Elche

En Elche las temperaturas se mantendrán este sábado elevadas con máximas que llegarán a los 33ºC. Las minímas no se esperan por encima de los 22ºC. Además, habrá algo de viento desde el sudeste.

El tiempo en Elda

La temperatura en Elda también irá a menos, con mínimas de 20ºC y máximas de alrededor de 33ºC. Además, soplará viento desde el sur.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afrontará un día con más calor que el anterior, con valores mínimos de 24ºC y máximas de 29ºC. El cielo estará despejado durante toda la jornada.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá hoy otra jornada de calor, pero menos que ayer, con mínimas que no bajarán de los 22ºC. La máxima alcanzará los 30ºC, donde sí se producirá una disminución significativa.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a ser uno de los municipios de la provincia en los que hará más calor, con 21ºC de mínima y 35ºC de máxima.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, las mínimas bajarán hasta los 19ºC, pero las máximas alcanzarán los 32ºC. El cielo estará despejado por la mañana aunque con algunas nubes durante la tarde. Soplará viento desde el sur.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará otra jornada calurosa, con registros de 23ºC de mínima y 34ºC de máxima. La sensación térmica será algo superior sobretodo al final de la tarde.