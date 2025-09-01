El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat destacan los avances en las obras del colegio La Almadraba tras siete años de barracones

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha hecho su primera aparición del curso político que ha arrancado este lunes 1 de septiembre en los terrenos en los que se está desarrollando la construcción del colegio público La Almadraba. El centro, ubicado en Playa de San Juan, en Alicante, estará operativo desde el inicio del siguiente curso, el de 2026-2027, y la visita se ha producido a escasos días de que arranque el curso académico actual.

Acompañado por el conseller de Educación, José Antonio Rovira; por el alcalde de Alicante, Luis Barcala; y por la concejala de Educación del Ayuntamiento, Mari Carmen de España, el jefe del Consell ha afirmado que desde su partido vienen “reivindicando y exigiendo” la culminación de este centro “durante demasiados años, y por fin va a ser una realidad después de muchos años de abandono”.

El centro, cuyas obras empezaron en abril, podrá acoger 735 alumnos en el barrio más poblado de Alicante. Su construcción ha requerido una ampliación del presupuesto en un 3,25 %, pasando de 13 millones a casi 13 millones y medio de euros, según ha trasladado el presidente, “para impermeabilizar la estructura”, dado que “el nivel freático era algo más complicado de lo que en un principio se preveía”. Este detalle, sin embargo, “no afectará al calendario ni al arranque del próximo curso”.

Un largo proceso

El colegio La Almadraba recibió la licencia por parte del Ayuntamiento de Alicante en enero de 2024. Fue a partir de entonces cuando la Conselleria de Educación pudo iniciar los trabajos (que se iniciaron más de un año después) para construir el centro, que cuenta con más de 7.000 metros de espacio.

La concesión de licencia llegó con el visto bueno de la Concejalía de Urbanismo a la solicitud de la Generalitat para levantar el futuro centro en una parcela cedida por el Ayuntamiento situada entre las calles Britania, Manuel Valor y Manuel Azaña. El colegio se quedó atascado tras años en los que el Ayuntamiento y el anterior Consell, el del Botànic, se acusaron mutuamente de los retrasos en la construcción. Si la exconsellera Raquel Tamarit (Compromís) pedía agilizar la concesión al Ayuntamiento, la máxima institución municipal señalaba las "carencias" de la documentación remitida por parte de la Generalitat.

Estas demoras disgustaron a las familias, que se mostraron exigentes con ambas instituciones. Cabe recordar que los alumnos de este centro que se está construyendo actualmente han estado siete años ubicados en barracones instalados en el IES Radio Exterior, ubicado a escasos metros del centro en construcción, y hubo manifestaciones exigiendo la habilitación de un nuevo centro.

Ahora, con la construcción en marcha “a velocidad de crucero”, según ha afirmado Mazón, el colegio se prevé que esté operativo para iniciar el curso que viene. El alcalde, Luis Barcala, ha celebrado haber visto “toda la cimentación ejecutada y como empieza a coger forma el volumen del colegio”, así como “el cumplimiento de todos los plazos previstos” de una obra “tantísimos años demandada”. Según el primer edil, el nuevo centro “servirá para descongestionar el resto de colegios en toda la zona”, pese a que en su día la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender alertó que la disponibilidad de un nuevo espacio docente no resolvía el problema de la carencia de centros en la zona.

El regidor también ha anunciado que en la Junta de Gobierno Local que se celebrará este martes aprobarán “un paquete importantísimo de recursos para el mantenimiento y acondicionamiento de colegios dependientes del Ayuntamiento”.

Los anuncios del consistorio y de la Generalitat han hecho reaccionar a Compromís, coalición que ostentó la conselleria de Educación durante las dos anteriores legislaturas. “Mazón se ha abonado a la mentira, a la falsedad, para sobrevivir políticamente”, ha criticado Gerard Fullana, portavoz de educación de los valencianistas en las Cortes, que ha apuntado que el colegio La Almadraba “fue propuesta por el Botànic y los planos los hizo el Botànic: lo único que ha hecho mazón ha sido la modificación de crédito”, ha reprochado.