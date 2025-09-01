El Ayuntamiento evaluará la seguridad en la nueva sede de la Cámara de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, deposita en los técnicos municipales la decisión sobre el futuro de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante. El dirigente popular asegura que serán los empleados de Urbanismo los encargados de determinar si se inspecciona el edificio (que se construye sin licencia y con dinero público), después de que Carlos Baño haya presentado un nuevo proyecto en el que alega que la planta ilegal no se puede demoler porque generaría riesgo para el resto de la estructura.

Así lo ha manifestado el propio Barcala este lunes, a preguntas de INFORMACIÓN: "Está en manos de los técnicos y se pronunciarán sobre esa cuestión, porque ellos son los que tienen que pronunciarse. Eso es lo que ahora mismo puedo decir". Sobre los motivos que alude el presidente de la entidad cameral para no derruir la planta que se ha construido de forma irregular, Barcala insiste en que "toda la tramitación, la gestión y la evaluación de la documentación y de las solicitudes" están bajo "la supervisión" de los funcionarios municipales, por lo que "serán ellos los que vayan a determinar no solo la resolución sino también el procedimiento de las actuaciones que tengamos que hacer".

Respecto al señalamiento mutuo entre el Consistorio y la Autoridad Portuaria, en el que ambos han responsabilizado al organismo contrario de tener que dar el próximo paso en la tramitación del expediente, Barcala echa balones fuera: "Es un debate sobre el que, desde luego, no voy a pronunciarme en este momento porque no tendría ningún sentido", ha argumentado.

Cambio de proyecto

En el último trámite, realizado personalmente por Carlos Baño a principios de agosto, el presidente de la entidad aportaba una nueva versión del proyecto para el edificio, en la que se deja sin uso la entreplanta construida de forma irregular y que el Ayuntamiento pide eliminar. Eso sí, también se incluía un informe técnico en el que asegura que demoler la naya levantada sin autorización podría afectar a la estructura del inmueble.

Con dicho documento, titulado "Informe de la modificación de la estructura", Baño trata de respaldar la necesidad de preservar la planta "extra" que se ha construido fuera de ordenación. El escrito afirma que uno de sus objetivos es detallar "las repercusiones que tendría la demolición del forjado de entreplanta" y, en sus conclusiones, defiende que "la ausencia del nuevo forjado rígido intermedio acarrearía la falta de capacidad estructural, por deformación y por resistencia, de la mayoría de las vigas de fachada y de algunos pilares". Algo que se justifica por la apertura de ventanales de grandes dimensiones en muros en los que no había huecos anteriormente y en la eliminación de las estructuras internas de las salas de proyección. Es decir: la Cámara defiende que la naya ilegal que el Ayuntamiento pide demoler no se puede derruir.

A finales de agosto, el Puerto abrió diligencias informativas y reclamó el expediente al completo a la concesionaria del suelo: Digital Corner S. L., ya que el nuevo proyecto había sido registrado exclusivamente por Baño y no por esta mercantil. La responsable, mediante concesión, de los terrenos en los que se ubica el inmueble había sido hasta la fecha la interlocutora con la Autoridad Portuaria en toda la tramitación relativa al edificio.

El caso de la Cámara

El pasado mes de abril, INFORMACIÓN desveló que la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante se está construyendo sin licencia. Un proyecto de más de tres millones para el que el Consell de Carlos Mazón, que conserva (en excedencia) su plaza como director gerente en la institución cameral, fijó una subvención a dedo de 1,5 millones. Las obras para adecuar 4.800 metros cuadrados de los antiguos cines comenzaron en la primavera del año pasado y, a punto de finalizar, el Ayuntamiento requirió a la Autoridad Portuaria que certificara si los trabajos cumplen con los parámetros de edificación y volumen del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA).

Tras un intercambio de comunicaciones entre Ayuntamiento, Puerto y Cámara, la entidad terminó paralizando voluntariamente las obras mientras se resolvía la situación. Finalmente, Urbanismo comunicó a la corporación que preside Carlos Baño que se había construido una planta "de más", aprovechando la altura de las antiguas salas de proyecciones, y que solo eliminando dicha estructura fuera de ordenación se puede "restituir la legalidad infringida" en las obras que viene realizando sin licencia desde hace más de un año.

Ahora, el último movimiento de la entidad empresarial busca eludir esa necesidad de derribar la planta construida irregularmente, alegando problemas de seguridad.