Barcala notifica el "tasazo" de la basura en Alicante culpando al Gobierno de Sánchez

El Ayuntamiento de Alicante ha comenzado a notificar este lunes por correo postal los recibos del "tasazo" de la basura. Una carta que advierte a los residentes de que la subida (que llega a triplicarse en muchos casos) no corresponde a la voluntad del ejecutivo local, sino del Gobierno de España. En cuanto a las posibilidades municipales de "suavizar" el incremento, el alcalde Luis Barcala da por bueno el descuento por utilizar el contenedor marrón: de hasta el 20 %.

Al respecto de esta comunicación, el regidor popular ha manifestado este lunes que en las cartas "se explica que la subida de la tasa responde a una obligación legal impuesta por el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez". "Más allá del requerimiento hecho desde Europa de equiparar el coste de la recogida y tratamiento, lo que ha hecho el Ejecutivo es imponer una subida muy importante que hace que todos los municipios hayamos tenido que disparar esos recibos. "No es un capricho del Ayuntamiento de Alicante", ha añadido Barcala, quien sostiene que su gobierno ha intentado que el incremento sea "el mínimo posible".

Descuentos

Preguntado sobre las medidas que algunos Consistorios han puesto en marcha para "mitigar" el golpe del tasazo, Barcala ha sacado pecho de los descuentos por reciclaje. "Hemos vinculado la utilización de las tarjetas de los contenadores marrones para que cuanto más responsable seas en la clasificación de tus residuos te influya directamente y te beneficie con descuentos". La medida destacada por el alcalde supone como máximo una rebaja del 20 % en el recibo en caso de que se haga un uso frecuente de los dispositivos y para poder aplicar dicha bonificación este 2025 la tarjeta debió solicitarse antes del fin de 2024.

El Ayuntamiento de Alicante ya puso en marcha el 23 de julio la notificación electrónica de la Tasa de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y ahora se sumará la distribución por correo postal, que se prolongará hasta el 15 de noviembre. La nueva ordenanza, aprobada en diciembre en cumplimiento de una directiva europea, obliga a que los ciudadanos asuman el coste real del servicio, lo que dispara el importe de los recibos. Este año los importes oscilarán entre 69,85 y 144,94 euros, cuando en 2023 la cuota más alta no superaba los 57. El incremento será de entre 48 y 90 euros, y afectará sobre todo a las viviendas de menor tamaño y valor.

El plazo de pago voluntario estará abierto hasta el 22 de diciembre, mientras que los recibos domiciliados se cargarán el 3 de diciembre. El Consistorio recuerda que no recibir el aviso en papel no exime del pago, por lo que quienes no lo reciban deberán solicitarlo expresamente.