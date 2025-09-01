El colegio de Alicante que nace en barracones, sin terminar a una semana del inicio del curso

Cuenta atrás para el inicio del curso y un colegio sin acabar. Es lo que ha ocurrido en el nuevo centro educativo de Infantil y Primaria de Alicante que nacerá en barracones (de forma provisional, pero sin fecha para la construcción del centro definitivo) para poder atender al aluvión de alumnos que se matriculan a lo largo del curso y que no caben en el resto de centros educativos. Las obras en el Número 56, del barrio Pla-Garbinet, ha obligado al profesorado, que este lunes se ha incorporado al trabajo para preparar las clases y la organización de los nuevos alumnos, a trasladarse al colegio Pedro Duque.

Y es que, este lunes, a una semana para el comienzo del curso, los operarios trabajaban a contrarreloj tanto en el interior de las prefabricadas, como en el exterior, donde visiblemente queda mucho más trabajo por delante.

“Lo que está ocurriendo responde a una evidente falta de planificación y, una vez más, son el claustro de profesores y el resto de la comunidad educativa quienes cargan con las consecuencias. Lo que exigimos es que se aceleren los trabajos al máximo para garantizar que el alumnado pueda comenzar las clases el próximo lunes con todas las garantías de seguridad en este colegio en prefabricadas, y que el Ayuntamiento ponga los medios necesarios para que se efectúe la limpieza y se disponga el mobiliario antes del próximo lunes”, ha señalado el edil del grupo municipal socialista, Emilio Ruiz.

Frente a ello, la concejala responsable del área, Mari Carmen de España, ha garantizado que el nuevo colegio "se abrirá en tiempo y forma el 8 de septiembre" y ha asegurado que el Ayuntamiento está en coordinación con la Generalitat para equipar las aulas. "Ahora mismo falta que lleguen los niños el día 8 y lleguen las clases", ha añadido, además de descartar que exista "incidencia que suponga algún problema para el inicio del curso". Estos días, el departamento de Educación está "vigilante con todos los centros para que los niños puedan comenzar el curso en las condiciones necesarias para empezar el curso", ha concluido.

Operarios trabajando en los nuevos barracones del colegio número 56 de Alicante / Alex Domínguez

Normalidad frente a mala gestión

Frente a la normalidad defendida por el equipo de gobierno de Barcala, el PSOE ha puesto el foco en que esta semana es primordial para la organización del curso escolar, para preparar la acogida que merecen los alumnos y planificar las actuaciones para que el proyecto educativo del centro responda a las necesidades. En ese sentido, el socialista Emilio Ruiz ha criticado que debido "a la mala gestión de la matrícula sobrevenida, este centro va a acoger a todos los alumnos que vayan llegando durante el curso. Cabe recordar que durante el proceso de matrícula ordinaria, tan sólo cuatro familias de Alicante habían solicitado matricular a sus hijos e hijas en este centro".

Asimismo, ha recordado que todavía "seguimos esperando a que el gobierno de Barcala nos aclare si ha ofrecido ya una parcela a la Generalitat Valenciana para la construcción de un colegio de ladrillo y si ha reclamado a Mazón que reserve presupuesto para construir este centro”, ha señalado Ruiz. De hecho, el grupo socialista reclamó explicaciones en el pleno de junio, y lamenta que sigue sin obtener una respuesta concreta.

Se inicia el curso y todavía está pendiente de terminar los patios, faltan arbolado y espacios de sombra Juan Carlos de La Torre — Presidente de la FAPA Enric Valor de Alicante

Las familias también están en alerta porque el curso comenzará con obras en este centro provisional. Así lo han expresado a este diario desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Enric Valor de Alicante. "Se inicia el curso y todavía está pendiente de terminar cosas en los patios, y lo mismo con falta de arbolado y espacios de sombra", lamenta el portavoz del colectivo, Juan Carlos de La Torre.