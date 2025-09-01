Cuándo empiezan las clases en Alicante: fecha de vuelta a las aulas en colegios, institutos y universidades

Hemos dejado atrás agosto y septiembre significa vuelta al cole para miles de alumnos en la provincia de Alicante. Este mes siempre marca el inicio de la actividad escolar en toda España y en la Comunidad Valenciana es la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia la que establece el calendario escolar para todos los centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas de Idiomas.

Así pues vamos a recordar cuándo empiezan las clases en Alicante en los diferentes niveles educativos. En Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional las clases se iniciarán el próximo lunes, 8 de septiembre. De forma excepcional el alumnado que curse Programas Formativos de cualificación básica y de Formación Profesional de grado básico de segunda oportunidad lo harán el 10 de septiembre.

La Formación de Personas Adultas y las enseñanzas artísticas de Música y Danza, elementales y profesionales, enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Régimen Especial darán inicio el 15 de septiembre.

Las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial comenzarán el 22 de septiembre de 2025 mientras que las Enseñanzas de Idiomas lo harán el próximo 25 de septiembre.

En cuanto a las universidades de la provincia de Alicante, tanto la Universidad de Alicante (UA) como la Universidad Miguel Hernández (UMH) iniciarán su periodo lectivo el 8 de septiembre.

Periodos de vacaciones

Otras fechas interesantes que muchos están deseando marcar en rojo en el calendario es el de las vacaciones. Este año las vacaciones de Navidad serán desde el 23 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, ambos inclusive mientras que las de Pascua serán del 2 al 13 de abril de 2026, ambos inclusive.

Además, hay días que son festivos y no serán lectivos, son los siguientes:

9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana

Día de la Comunidad Valenciana 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción

Día de la Inmaculada Concepción 19 de marzo , Día de San José

, Día de San José 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores

Por su parte, los ayuntamientos pueden proponer como lectivos otros tres días dentro del calendario escolar. En el caso de la ciudad de Alicante estas tres jornadas son el viernes 10 de octubre, para poder hacer puente con el día de la Comunidad Valenciana; el 1 de abril, Miércoles Santo y el viernes 19 de junio que coincide con el inicio de las Hogueras.

El Ayuntamiento de Alicante recuerda que el jueves 16 de abril de 2026 se celebrará la Santa Faz, un día que tampoco es lectivo en la ciudad y que se cambia por la festividad de San Vicente.