El Casco Antiguo de Alicante se llena de coches

La única zona con restricciones de tráfico en Alicante es, en la práctica, más blanda y permeable de lo que debería. Denuncias constantes de vecinos durante todo agosto han puesto de relieve el problema de la cantidad de coches que circulan por las estrechas calles del barrio y que se aparcan en cualquier recoveco, permitido o no, que encuentran.

Calles con las aceras ocupadas por coches, lugares emblemáticos como la Plaza del Puente sirviendo de aparcamientos provisionales y tareas de carga y descarga, incluso con vehículos pesados, a toda hora y todo lugar.

Más gente, más vehículos

La situación, que no es nueva, se acentúa durante la temporada vacacional. La ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que es la que desde enero regula las restricciones del Casco Antiguo (o Anillo I, según la terminología de la norma), permite a los clientes de hoteles con estacionamiento o espacio para carga y descarga de viajeros obtener autorización para el periodo correspondiente a su estancia.

El Casco Antiguo se llena de coches / Héctor Fuentes

Sobre este asunto, Joaquín Gangoso, presidente de la asociación de vecinos Laderas del Benacantil , lamenta que «la presencia de coches aparcados en cualquier lugar del Casco Antiguo es algo cotidiano y normal, que además impide a los vecinos tener acceso al poco aparcamiento que hay».

«En Alicante no está claro qué se puede hacer y que no en un casco antiguo. A veces parece esto el salvaje oeste» Joaquín Gangoso — Presidente de la AA VV Laderas del Benacantil

La aprobación de la ZBE pudo ser una oportunidad para actualizar las limitaciones de acceso al Casco Antiguo tras más de una década de las primeras restricciones. En el Alicante de 2025 las necesidades son diferentes a las que había en 2011, y por citar un ejemplo, un informe encargado por el Ayuntamiento arrojó que en el Casco Antiguo hay 74 plazas en viviendas turísticas (sin contar bloques turísticos ni hoteles) por cada 100 habitantes. Sin embargo, en la ordenanza de la ZBE se mantuvo un esquema muy similar al que estaba en vigor.

Cuatro coches en la Plaza del Puente, el 9 de agosto. / INFORMACIÓN

A los pases diarios de turistas se suman los camiones y furgonetas de reparto, que no tienen limitaciones horarias para desempeñar su trabajo. En su día, cuando Carlos de Juan asumió como concejal de Movilidad, Gangoso asegura que su asociación se comunicó con él «para que intentara ver una fórmula que redujese la facilidad con la que entran los coches. Los camiones entran a cualquier hora, en cualquier momento».

Imagen de abandono

Al respecto de la falta de voluntad política para cambiar la normativa (o, incluso, para aplicarla), Gangoso critica que «en Alicante no está claro qué es un casco antiguo y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. A veces parece esto el salvaje oeste».

Zona de carga y descarga cercana a la Plaza del Puente, ocupada por turismos este sábado. / Pereira

Afirma, además, que habría que actualizar los registros de coches de empadronados pues «hay personas que siguen accediendo aunque ya no viven aquí». Otro problema que, asegura Gangoso, se comenta entre los vecinos a nivel de rumor, es que «la gente que tiene matrícula extranjera no paga multa». Ante esto, fuentes municipales han respondido que se sanciona «cualquier infracción detectada, independientemente de quién la cometa».

Sin embargo, la sensación de los vecinos, sumada a otros problemas como el del ruido y el vandalismo, es que el tráfico y los vehículos aparcados en cualquier parte del Casco Antiguo contribuyen a generar una «imagen de abandono» en la zona noble de la ciudad.