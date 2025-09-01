Compromís alerta de un recorte "sin precedentes" de docentes y Educación lo niega

En la cuenta atrás para el inicio del curso escolar Compromís ha alertado del "recorte masivo y sin precedentes" de los profesores encargados de la mejora académica de los alumnos en los centros públicos educativos.

Con el cambio del programa PAM al actual REMA (Recursos Extraordinarios para la Mejora Académica), la formación valencianista ha cifrado en 1.135 las plazas que el gobierno de Mazón elimina para el próximo curso escolar 2025-2026. “Es un ataque directo a la calidad de la enseñanza pública”, ha aseverado el portavoz de Educación de Compromís en Las Cortes, Gerard Fullana, quien ha añadido que “este lunes se incorpora el profesorado a los centros educativos con 110 maestros menos, lo que supone una caída del 18%, y un recorte de 1.025 profesores y profesoras en los institutos públicos, un 67,7% menos”.

Sin embargo, este recorte "abismal" del que ya advirtieron directores de colegios de la provincia de Alicante en el mes de mayo ha sido negado por la Conselleria de Educación que también rechazó el pasado viernes la reducción de la plantilla tal y como han denunciado los sindicatos de la enseñanza pública y cifró en 1.500 los puestos docentes que reforzará en los centros educativos en la Comunidad Valenciana.

Niños a la entrada de un colegio en Alicante / PILAR CORTES

Respuesta de Educación

Respecto a la merma del programa de refuerzo, el departamento de José Antonio Rovira se ha escudado en que "los centros educativos reciben recursos adicionales no únicamente mediante el actual programa REMA (anteriormente PAM), sino también a través de otras vías, tanto financiadas con fondos propios (como los incrementos asociados a inclusión educativa) como con fondos externos tales como el programa PROA+ y programas similares, que permiten aumentar el número de docentes en los centros".

Ha puesto como ejemplo que los recursos de Audición y Lenguaje (AL), Pedagogía Terapéutica (PT) o refuerzo "pueden ser asignados con fondos europeos, de inclusión educativa o dotaciones extraordinarias, no necesariamente de REMA/PAM".

Con ello, Educación ha garantizado que" la dotación de recursos del programa REMA es prácticamente equivalente a la del anterior PAM en parámetros generales".

Estos recursos, que han enfrentado a Compromís y PP, servirán, entre otros objetivos, para impulsar un modelo inclusivo en el sistema educativo valenciano, aumentar la tasa de titulación del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria o reducir el abandono escolar temprano, además de otras consideraciones que los centros establezcan en sus planes de actuación para la mejora.

Primer día del colegio en Elche, en imagen de archivo / ANTONIO AMOROS

Precisamente, Compromís ha defendido que los datos denunciados se basan en información parlamentaria exigida a la Conselleria de Educación. "Sabemos que los recortes en profesorado de la enseñanza pública son más elevados y estamos a la espera de recibir toda la documentación solicitada al respecto al conseller Rovira, que todavía no se ha dignado a contestar”, ha precisado Fullana.

Estos nuevos recortes de profesorado en la enseñanza pública se suman al "grave retroceso producido por la ruptura unilateral por parte del conseller Rovira del cumplimiento de los Acuerdos de Plantillas de profesorado, que supuso el recorte de casi 2.000 docentes el curso pasado", ha agregado la formación valencianista.

"Acoso" a la enseñanza pública

Además, el portavoz de Educación de Compromís ha acusado al Gobierno de Mazón de "acoso a la enseñanza pública, por los recortes en profesorado, pero también por los retrasos en el pago de gastos de funcionamiento a los centros educativos y por el bloqueo de centenares de obras de construcción de escuelas”.

Compromís ha destacado la eliminación, paralización o retrasos de obras en escuelas por valor de 516 millones de euros. “No solo mintieron en campaña electoral diciendo que terminarían todas las obras de Edificant en dos años, sino que han retrasado la ejecución de obras por falta de disponibilidad presupuestaria o directamente por motivos políticos”, ha destacado el portavoz de Educación de la coalición.

Además, Fullana ha explicado que en Educación “Mazón vive de la gestión del pasado, si exceptuamos las obras ya presupuestadas por el Botànic, el PP no ha iniciado ni siquiera la redacción de un solo plano que no estuviera previsto anteriormente y el presupuesto de nuevas obras no planificadas es ridículo”.

Compromís también ha advertido de que han vuelto los problemas de pagos a las escuelas, muchas de las cuales han tenido que recortar en material por "la insolvencia de la Generalitat".