DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Manuel Lillo
Expertos advierten de posibles caídas de ramas de árboles en otoño por el estrés hídrico
El arbolado en las zonas urbanas se resiente en los días de más calor debido, también, a unas condiciones que no siempre son las adecuadas para su desarrollo, según indican botánicos, climatólogos y ambientalistas. Más información aquí
Manuel Lillo
Alicante anuncia controles de velocidad en Playa de San Juan ante las quejas por atropellos
Recientemente se instalaron también aparcamientos en esta zona, en la avenida Costa Blanca, para evitar la circulación a alta velocidad. Más información aquí
África Prado
Varry Brava completa el cartel de Tardeada en Orihuela
El festival indie, que cuenta con Shinova, Dorian, La Habitación Roja y Efecto Pasillo, celebrará su primera edición el 19 y 20 de septiembre en el Recinto Ferial de Los Huertos. Lee la noticia completa.
Manuel Lillo
Ruido, tráfico y malos olores en la calle Jacinto Masanet de Alicante
Una de las calles que da acceso al centro comercial Gran Vía concentra diversos restaurantes de comida rápida que han llegado a ser denunciados por vecinos y comerciantes tras constatar, incluso, la "mala calidad" del aire generado. Lee aquí la información.
David Marín
Rodrigo Mendoza: El quinto sub-21 franjiverde
La convocatoria de la selección incluye al murciano en un grupo de representantes españoles cuyo último integrante era Gonzalo Villar. Más información.
INFORMACIÓN
Mateo Garralda: “El Balonmano Servigroup Benidorm tiene una plantilla muy ‘perraca’”
La leyenda del balonmano español dirige al AS Albatro, que junto al Eón de Alicante y al conjunto benidormense disputan hasta este sábado el Torneo Handball 2025 en el Palau d'Esports l'Illa. Más información.
A. Fajardo
Las enfermeras de Alicante ven insuficientes las plazas para formar a especialistas en salud mental
El colegio profesional reivindica más medios al haberse multiplicado por cuatro los suicidios y autolesiones en los estudiantes de la Comunidad. Pincha aquí para más información.
M. Alarcón
Costas prohíbe el III Certamen de Habaneras del Pinet y Elche lo traslada al parking de la entrada
Funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica demandan retirar el escenario y otros elementos al estar en zona marítimo-terrestre y el Ayuntamiento obedece. Más información.
A. Fajardo
Vuelta al cole en Alicante: UGT se moviliza por la subida salarial y contra los recortes de las plantillas
El sindicato atribuye a la falta de negociación autonómica, durante más de una década, que los profesores valencianos estén entre los peor pagados del país. Lee la noticia completa.
Jose A. Rico
Este es el poco tiempo que tarda Alcoy en pagar a sus proveedores
El Ayuntamiento de Alcoy abona sus facturas en 12,5 días, muy por debajo del máximo de 30 días que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Más información.
