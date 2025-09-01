Diversas familias denuncian “riesgo de desalojo” de sus viviendas en Carolinas Altas, en Alicante

Alerta en Carolinas Altas ante previsibles desalojos. Una quincena de familias que residen en los bloques de viviendas ubicados en los números 23 y 25 de la calle Pascual de la Mata aseguran estar sufriendo “amenaza de desalojo” tras la adquisición de ambos bloques por parte de una empresa con domicilio social en Madrid.

Según han informado los inquilinos, entre los cuales hay “personas en situación vulnerable, 14 menores en edad escolar, dos recién nacidos, dos personas mayores y tres con enfermedades crónicas”, a finales de julio “la nueva propiedad comunicó a las familias la compra de ambos edificios”.

Seguidamente, según el relato de los denunciantes, “quienes tienen contratos próximos a su vencimiento comenzaron a recibir burofaxes notificando la no renovación y la obligación de entregar la vivienda”. Tras este anuncio, “las quince familias respondieron de manera conjunta y formal, expresando su voluntad de negociar nuevos contratos de alquiler con rentas actualizadas pero asequibles”.

Sin embargo, según aseguran, “la empresa se ha limitado a indicar que no renovará ningún contrato porque va a hacer obras, sin plantear solución alguna que garantice la continuidad de los residentes tras dichas reformas”.

Mercado “restrictivo”

Por otra parte, los afectados advierten que el mercado de la vivienda en Alicante “se encuentra en una situación de extrema tensión, con precios desorbitados y condiciones de acceso muy restrictivas”, argumentan para alertar la dificultad de estas familias a la hora de encontrar una alternativa habitacional “digna” en la ciudad.

A su vez, la comunidad también lamenta que pese a que “todos los contratos siguen en vigor y las familias permanecen en sus viviendas, ya han aparecido trabajadores de obra en zonas comunes y se han llevado la instalación de cámaras de videovigilancia”, hecho que entienden como “un intento de presión”.

Los vecinos insisten en su “disposición a dialogar para alcanzar un acuerdo que garantice contratos de alquiler asequible” para “asegurar la estabilidad residencial de las familias y la convivencia” en el barrio, y han convocado una rueda de prensa el jueves 4 de septiembre a las 10:00 en la plaza del Sol, popularmente conocida como la Bola de Oro.

Por su parte, desde la empresa Hostelería Carrusel S.L., que se ha hecho con la propiedad de los bloques, explican que “el abogado ya se puso en contacto con los vecinos y la idea es que entreguen los pisos cuando finalicen los contratos”. Aseguran, también, que “no hay amenazas, ni mucho menos”, y defienden que “todo lo que se está haciendo es legal”.