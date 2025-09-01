Expertos advierten de posibles caídas de ramas de árboles en otoño por el estrés hídrico

Las altas temperaturas también se hacen notar entre los árboles de las ciudades. Las consecuencias no son solo estéticas, ya que la intensidad del calor, cada vez más aguda y con previsiones de que aumente en los próximos veranos debido al cambio climático, puede poner en riesgo los espacios verdes de las zonas urbanas.

Diversos expertos así lo advierten y aportan algunas recomendaciones para plantar cara a este fenómeno de cara al futuro tras un verano que la Aemet señala, según sus datos provisionales, como el más caluroso de la historia en Alicante desde que se tienen registros (y con 76 muertos en la provincia por calor en la tercera semana de agosto).

El estrés hídrico en los árboles es consecuencia de estas temperaturas tan acentuadas y prolongadas. Las especies pasan sed, necesitan más agua que en condiciones normales y su crecimiento se puede ver entorpecido debido a la elevada evapotranspiración, provocada también por la acumulación de noches tórridas en las que se registran más de 25 grados de mínima. La caída del follaje y la afectación de las ramas, que se muestran más quebradizas, son las consecuencias más visibles y la causa de la pérdida de capacidad del sombreado. Y, sobre todo, del peligro que suponen los desplomes de las ramas entre los viandantes, que tienden a concentrarse en estas zonas, más frescas y agradecidas durante el verano.

Hay árboles plantados en nuestras ciudades que, aunque no sufran estrés hídrico, tienen ramas quebradizas que se pueden romper con mayor facilidad Manuel Crespo — Catedrático de Botánica en la UA

“Hay árboles que, aunque no sufran estrés hídrico, tienen ramas quebradizas que se pueden romper con mayor facilidad”, explica Manuel Crespo, catedrático de Botánica en la Universidad de Alicante (UA). El académico se refiere a las jacarandas, “muy comunes en nuestras ciudades, especialmente en Playa de San Juan, y fáciles de romper a poco que haga aire. Si a eso le sumamos el efecto debilitante de estrés hídrico por sequía, el proceso se puede agravar aun más y resultar más peligroso”, dice.

Errores frecuentes

Según Crespo, uno de los errores más frecuentes en las ciudades respecto al estrés hídrico se ve en los parques con arbolado viejo, “con muchísimas ramas sin podar adecuadamente”. Un hecho que se soluciona “con riego suficiente en épocas en las que, de por sí, tenemos muchísima carencia de agua en el suelo y, como la atmósfera es muy cálida, hay que regar más de lo habitual”.

Si antes había árboles castigados, ahora también se ven afectados los que tenían mejores condiciones previas José Javier Sigüenza — Propietario de una empresa de ingeniería vegetal

Otro ejemplo negativo sería la tendencia a plantar en suelos con exceso de pavimento, que además “hace que las flores se peguen y resulte molesto para los paseantes”. En ello coincide José Javier Sigüenza, propietario de una empresa de ingeniería vegetal con sede en Elche y que señala como malos ejemplos la replantación de árboles llevada a cabo en la avenida de la Constitución de Alicante, de donde fueron sacadas las melias; o la presencia de naranjos frente a la iglesia de San Salvador de Elche, “plantados en huecos muy reducidos y rodeados de asfalto”.

Naranjos en la iglesia de San Salvador de Elche, plantados junto al asfalto en un espacio muy reducido. / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Sigüenza cree que la clave de la lucha contra el estrés hídrico en los árboles es la prevención. “Es inevitable que alguna vez caiga una rama, pero debemos evitar llegar al verano con ramas medio secas: ellas mismas avisan de su evolución y nos obligan a actuar”, afirma. Este ingeniero añade que el aumento de la intensidad del calor en los últimos años “ha hecho que si antes había árboles castigados, ahora también se ven afectados los que tenían mejores condiciones previas”. Pinos, plátanos de sombra y ficus son algunas de las especies más habituales y a la vez más perjudicadas.

Según el ingeniero, “uno de los grandes problemas es que se planta mal”, y echa en falta “un historial de banco de pruebas para ir adelantando lo que viene con el cambio climático”. En este aspecto, apunta que “en el norte de Francia se está experimentando con la plantación de especies del sur para observar el comportamiento, pero eso aquí no lo estamos haciendo y plantamos sin el suelo adecuado, en alcorques ridículos, con tierra mala y con plantas que cuando viene el calor no son capaces de vivir de sus recursos y sufren”.

Todo esto, concluye, es la consecuencia de que “en las administraciones mandan los urbanistas y no los paisajistas, los agrónomos o los forestales”, y señala que si bien “en ciudades grandes hay técnicos en los departamentos de parques y jardines, en los pueblos puede haber un mismo técnico para residuos, canales y árboles”.

Algunas propuestas

El climatólogo Lluís Francés también detecta estas dificultades y centra su análisis en la isla de calor, en referencia a “los materiales del conglomerado urbano que absorben” las altas temperaturas. Según explica, “si tenemos edificios con materiales principalmente formados por cemento, esto hace que la temperatura aumente en las zonas periurbanas”, y propone “poner hierba autóctona en edificios para emitir más oxígeno, tal como ocurre en otras ciudades”. Además, esta alternativa “repercute en la comodidad dentro de una casa”, y pese a que reconoce la “complejidad de la bioarquitectura”, Francés propone “buscar fórmulas alternativas”.

Rama caída en la calle Pintor Velázquez de Alicante el pasado mes de septiembre. / Alex Domínguez

Otra de las propuestas de este climatólogo es trabajar con árboles autóctonos. “Las especies de fuera son más vulnerables y tienden a secarse con más rapidez”. Por ello, plantea “mantener la humedad bajo tierra y que el riego llegue a las raíces. Garantizarlo cuesta dinero, más aún en las islas de calor”, recuerda, y cree que “es necesaria más coordinación intermunicipal para buscar soluciones conjuntas a través de la observación y de la prevención, igual que se debe hacer para evitar incendios forestales”.

Se necesita más coordinación intermunicipal para buscar soluciones conjuntas a través de la observación y de la prevención Lluís Francés — Climatólogo

Las consecuencias del estrés hídrico se verán, según este ingeniero, ya entrado el otoño, dado que “los árboles no son como los humanos: reflejan más tarde las enfermedades”, y considera que “aunque en algunos municipios se hace un buen trabajo, esto no es así en el conjunto”. José Antonio Cabrera, que regenta una empresa de jardinería que trabaja también con instituciones, afirma que “cuando nos llaman para hacer jardines nos piden, a veces, vegetación arbustiva que no tiene masa de raíz, y lo hacen por desconocimiento”, dice en referencia a las dificultades de estas especies para soportar el calor extremo.

Cuando nos llaman para hacer jardines a veces nos piden vegetación arbustiva, que no tiene masa de raíz, y lo hacen por desconocimiento José Antonio Cabrera — Dueño de una empresa de jardinería

Los hay, también, quienes se muestran más optimistas respecto a la labor desarrollada por los municipios en esta materia. José Navarro, catedrático de Medio Ambiente en la UMH, considera que “los servicios técnicos están cada vez más concienciados de que las especies vegetales de los ámbitos urbanos tienen que estar adaptadas a las condiciones ambientales del entorno”. En este sentido señala la jardinería xerófita, “con plantas que resisten más los episodios de sequía y adaptadas a riegos menores o incluso a su ausencia”. Como ejemplos de esto último cita los campus universitarios de la UA y de la UMH.

Los servicios técnicos están cada vez más concienciados de que las especies vegetales de los ámbitos urbanos tienen que estar adaptadas a las condiciones del entorno José Navarro — Catedrático de Medio Ambiente en la UMH

Las buenas prácticas, por tanto, resultan fundamentales para luchar contra una de las derivadas del cambio climático, como es el estrés hídrico, que además puede desembocar en la llegada de plagas de insectos o de hongos “que hacen que los árboles sean aún más frágiles”. Son palabras del catedrático Manuel Crespo, que cree que “queda mucho trabajo por hacer en los municipios, sobre todo en el saneado y en la substitución de árboles”, ya que “si las temperaturas siguen aumentando estos episodios serán cada vez menos raros”.

Suceso reciente

En la noche del viernes un olmo centenario colapsó en la plaza Gabriel Miró de Alicante sin llegar a causar daños personales pese al impacto de la caída. Los expertos consultados, a falta de tener datos más concretos, explican que “la caída espontánea de un árbol no responde a un único factor”, dice Manuel Crespo, que señala que “los árboles que quedan confinados a plazas o calles donde están completamente rodeados de asfalto o pavimentos no porosos el único riego que reciben entra por el alcorque y, por definición, cabe pensar que no debe ser muy abundante”. Además, añade que “las sequías prolongadas y el estrés hídrico que sufren los grandes árboles debe ser muy notable, lo que aumenta el problema aumentando el riesgo de colapso ya sea en ramas o en el propio tronco”.

Por su parte, Lluís Francés también afirma que “no se pueden hacer valoraciones sin un diagnóstico claro”, aunque apunta que “el olmo no es la mejor especie para plantar en zonas cálidas y urbanas”.

Desde los municipios

En los ayuntamientos de las ciudades más pobladas de la provincia aseguran estar haciendo frente al estrés hídrico con diferentes medidas. Por ejemplo, desde la Concejalía de Parques y Jardines de Alicante explican que, “como todos los veranos”, vigilan el arbolado en general, “con especial atención a los ficus monumentales, que los están hidratando más para evitar que pierdan ramas”.

Resto del tronco del árbol que colapsó en la plaza Gabriel Miró de Alicante. / Héctor Fuentes

El diagnóstico fitosanitario y la detección temprana es el primer paso del plan de acción que se desarrolla en Elche para "la identificación precoz de signos de estrés o de inestabilidad estructural", explican fuentes técnicas del Ayuntamiento, que enumeran también "actuaciones preventivas y de refuerzo" como el aumento del aporte hídrico mediante la red municipal o camiones cisterna, podas quirúrgicas de saneamiento y seguridad o la retirada de racimos de dátiles en palmeras para reducir el peso y evitar, también, "que la planta destine una gran cantidad de energía en la maduración del fruto para reducir el estrés fisiológico durante los periodos de altas temperaturas y sequía".

En Torrevieja, la concejala Concha Sala dice que “el estrés hídrico se ve más en arbolado de gran tamaño, sobre el que se aumenta la dotación de riego en tiempo y frecuencia, entre cinco y seis días por semana y con tiempos que varían entre los 20 y 35 minutos por sector”. Una intensidad que duplica la del invierno, aunque “la frecuencia se va ajustando todas las semanas según las necesidades”.

Víctor Valverde, edil en Orihuela, relata que en su Ayuntamiento "no se ha hecho nada en especial, pero sí que hemos estado atentos en verano para reponer varias zonas donde el riego que tenían esos árboles no funcionaba, sobre todo en las zonas donde los árboles tenían mayor porte”. La zona más intervenida ha sido la glorieta Gabriel Miró, donde se encuentran los árboles de mayor tamaño.

En Benidorm, por último, se han llevado a cabo “varias medidas” como “el incremento del riego diario a través del goteo de aspersión, aproximadamente un 25 % más de tiempo y en los momentos que se tiene que hacer: o a primera hora diurna o a última nocturna, para que la tierra aguante mucho más el agua”, dice el concejal Jose Ramón González de Zárate.

En este consistorio también utilizan fitofortificantes para “proporcionar potencia y vitaminas” y se incrementa el abono inorgánico, “con fósforo, potasio y microelementos como magnesio, calcio o níquel”, además de usar agua regenerada y “quitar peso a los árboles” para compensar su pérdida de fuerza en las etapas de más calor.