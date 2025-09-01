Oleada de robos de ventanas en el barrio Miguel Hernández de Alicante
Los vecinos denuncian que tanto los marcos metálicos como los cristales han sido sustraídos en zonas comunes de varios edificios de la zona
En el barrio Miguel Hernández de Alicante los vecinos denuncian que a los ladrones les ha dado por las ventanas. Tanto los cristales como los marcos metálicos han sido sustraídos en zonas comunes de varios edificios de la zona, dejando los portales y escaleras sin cerramiento.
"Ya nos ha pasado en varios portales, se ve que las roban para venderlas", comenta una vecina de las comunidades afectadas. "Esto la Conselleria de Vivienda no lo arregla, tiene que pagarlo la comunidad", lamenta, por lo que "la gente está sin ventanas, ya que no quieren pagarlas para que las vuelvan a quitar", añade.
Más robos
Por el momento, se han sustraído los cerramientos de hasta tres portales y escaleras diferentes, todo ello en menos de dos semanas. Aunque no es el primer robo que experimentan estos bloques de viviendas. En el mes de octubre, el presidente de la Asociación de Vecinos Sol d'Alacant, Lisardo Gabarre, señaló que los retrasos en la rehabilitación de los bloques de la plaza Yolanda Escrich había fomentado actos vandálicos.
“Desde que las familias han abandonado sus viviendas, esos edificios han quedado abandonados", manifestó. Como consecuencia, "se han hecho pintadas", mientras que "algunos entran a robar cobre y cualquier material de valor". Por estos motivos, Gabarre Necesitamos que se finalicen las obras cuanto antes para evitar esta situación de dejadez”.
La segunda fase de la rehabilitación del barrio fue adjudicada por la Generalitat el pasado mes de marzo. En este caso, se está actuando en 16 inmuebles y 6 locales comerciales de la misma plaza. Unos trabajos que contarán con un presupuesto de más de 3,8 millones de euros y un plazo de ejecución de año y medio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
- Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante
- La jueza archiva la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca
- Un árbol centenario colapsa en la plaza Gabriel Miró de Alicante
- Alicante anuncia controles de velocidad en Playa de San Juan ante las quejas por atropellos
- Así se despide agosto: 39 grados de máxima y 26 de mínima en la provincia de Alicante
- Ruido, tráfico y malos olores en la calle Jacinto Masanet de Alicante
- La playa de la Albufereta, en Alicante, reabre al baño tras ser cerrada por contaminación