Oleada de robos de ventanas en el barrio Miguel Hernández de Alicante

En el barrio Miguel Hernández de Alicante los vecinos denuncian que a los ladrones les ha dado por las ventanas. Tanto los cristales como los marcos metálicos han sido sustraídos en zonas comunes de varios edificios de la zona, dejando los portales y escaleras sin cerramiento.

"Ya nos ha pasado en varios portales, se ve que las roban para venderlas", comenta una vecina de las comunidades afectadas. "Esto la Conselleria de Vivienda no lo arregla, tiene que pagarlo la comunidad", lamenta, por lo que "la gente está sin ventanas, ya que no quieren pagarlas para que las vuelvan a quitar", añade.

Más robos

Por el momento, se han sustraído los cerramientos de hasta tres portales y escaleras diferentes, todo ello en menos de dos semanas. Aunque no es el primer robo que experimentan estos bloques de viviendas. En el mes de octubre, el presidente de la Asociación de Vecinos Sol d'Alacant, Lisardo Gabarre, señaló que los retrasos en la rehabilitación de los bloques de la plaza Yolanda Escrich había fomentado actos vandálicos.

“Desde que las familias han abandonado sus viviendas, esos edificios han quedado abandonados", manifestó. Como consecuencia, "se han hecho pintadas", mientras que "algunos entran a robar cobre y cualquier material de valor". Por estos motivos, Gabarre Necesitamos que se finalicen las obras cuanto antes para evitar esta situación de dejadez”.

La segunda fase de la rehabilitación del barrio fue adjudicada por la Generalitat el pasado mes de marzo. En este caso, se está actuando en 16 inmuebles y 6 locales comerciales de la misma plaza. Unos trabajos que contarán con un presupuesto de más de 3,8 millones de euros y un plazo de ejecución de año y medio.