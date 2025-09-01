Los dos parkings del Aeropuerto de Alicante que ahora son uno: Apárkate puede alcanzar las 3.000 reservas mensuales

La empresa que montaron cuatro jóvenes en 2022 sigue creciendo en el Aeropuerto de Alicante-Elche. Apárkate ha dado un paso más en su estrategia de crecimiento con la integración de Monster Parking, una de las marcas mejor valoradas en los alrededores de la terminal, con más de 2.000 reseñas en Google y una puntuación de 4,9 sobre 5. La compañía refuerza así, con esta operación, un camino iniciado años atrás con la incorporación de Parcar y Aparking, dentro de un proceso que busca integrar el mercado, generar economías de escala y ofrecer una experiencia más profesional y cercana a los viajeros.

La unión de Apárkate y Monster Parking permite a la empresa alcanzar cerca de 3.000 reservas mensuales, consolidando a la compañía como referente en estancias de corta duración en el aeropuerto. “Nuestra visión es clara: profesionalizar el sector y poner al cliente en el centro, dando un servicio rápido, cómodo y a un precio justo”, señalan desde Apárkate.

La unión permite a Apárkate alcanzar cerca de 3.000 reservas mensuales / INFORMACIÓN

Uno de los elementos diferenciales de la operación es la continuidad del equipo humano de Monster Parking. Todos los puestos de trabajo se mantienen, con el objetivo, apunta la compañía, de conservar la cercanía y la confianza que han hecho destacar a la marca. “No entendemos el crecimiento sin las personas que lo hacen posible; por eso era esencial mantener al equipo de Monster, que ha demostrado un compromiso ejemplar con los clientes”, apuntan.

Apárkate, aparcar en el Aeropuerto de Alicante-Elche

Apárkate es un parking en el Aeropuerto de Alicante-Elche situado a tres minutos de la zona de salidas de la terminal. Antes de esta nueva operación, ya habían atendido a más de 100.000 clientes, que reservaron un hueco en sus instalaciones desde la web www.aparkatealicante.com.

Apárkate refuerza su posición en un mercado cada vez menos fragmentado. / INFORMACIÓN

"Servicio impecable. Usé el parking y la experiencia fue excelente de principio a fin. Puntuales, amables y muy profesionales. Ideal si vas al aeropuerto o no quieres complicarte buscando dónde aparcar. Repetiré sin duda", apunta Braian Noruega, uno de sus clientes, en una reseña de la ficha de Google de la empresa.

El crecimiento de Apárkate en los últimos años

Parcar, Aparking y ahora Monster Parking. Estas tres empresas han pasado a formar parte de Apárkate en los últimos años. "En este proceso han tenido un papel clave los abogados Jorge Senent Girona y Alberto Núñez López, del estudio jurídico Senent Blanco & Asocs., cuya implicación y acompañamiento han permitido cerrar la operación en condiciones favorables y con todas las garantías, poniendo en valor cómo la colaboración entre profesionales contribuye a construir proyectos sólidos", señalan desde la entidad.

Las marcas que forman el Grupo Apárkate. / INFORMACIÓN

Con esta integración, Apárkate avanza en su estrategia de crecimiento y refuerza su posición en un mercado cada vez menos fragmentado. El objetivo es claro, explican: "Seguir construyendo una oferta de aparcamiento que combine profesionalidad, confianza y un trato humano que marque la diferencia para los viajeros".