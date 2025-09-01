El PSOE dice que las dudas legales sobre las obras de Séneca “siguen vigentes” y recurrirá el archivo del caso

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha valorado que el auto de sobreseimiento provisional vinculado a las obras del Centro de Inteligencia del Agua no es una absolución, sino una decisión procesal porque la jueza entiende que las presuntas irregularidades no se deben resolver por la vía penal. No obstante, “las dudas sobre la legalidad administrativa y urbanística siguen vigentes y deberán resolverse, por ello recurriremos el auto”.

Como ya publicó este diario, la magistrada que investigaba la causa dictó el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no ver indicios de prevaricación. El auto de cierre insistía en que no todas las irregularidades tenían la consideración de delito y que en este caso había discrepancias entre técnicos. La denuncia se presentó por la construcción del Centro de Inteligencia del Agua en el antiguo parque de Bomberos de Alicante, junto a la plaza de Séneca, en un espacio que estaba considerado como de equipamiento docente en el Plan General. La Fiscalía Anticorrupción y el grupo socialista, personado como acusación particular, acusaban al equipo de gobierno del PP de pretender burlar la legalidad para ejecutar el proyecto. La investigación estaba acabada y el Ministerio Público había pedido a la juez que procesara a la edil Mari Carmen de España y al técnico que fue gerente de la Agencia de Desarrollo Local (Aldes) cuando se tramitó el proyecto. El grupo socialista, que ejerce la acusación particular, pedía el procesamiento de otros dos técnicos más como cooperadores necesarios en las presuntas irregularidades.

"Un acto de responsabilidad política"

Barceló ha defendido que la denuncia presentada en 2023 en la Fiscalía fue un acto de responsabilidad política en defensa del interés general frente a decisiones del equipo de gobierno del PP, que pretendía saltarse las normas." Cabe recordar que existían informes negativos de compatibilidad urbanística avalados por los técnicos que advertían de que el uso pretendido no era apto con el planeamiento. Eso es algo que indicaba que las obras se iniciaron sin licencia, con pleno conocimiento de los responsables del equipo de gobierno", señalan desde el grupo municipal.

Barceló ha recordado que la Agencia Valenciana Antifraude también señaló irregularidades serias en los informes técnicos y jurídicos, y la propia Fiscalía Anticorrupción vio indicios de delitos y presentó la denuncia en el juzgado.

“Nuestra obligación como oposición fue denunciar unos hechos que presentaban graves dudas legales. No denunciar habría sido mirar hacia otro lado, algo que no haremos nunca desde el Grupo Socialista”, dijo.

Barceló insistió en que desde su grupo “actuaremos siempre con responsabilidad y seguiremos defendiendo la transparencia, la legalidad y el interés público frente a decisiones que puedan poner en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones, dentro de nuestra labor de fiscalización como principal grupo de la oposición”.