124 centros de la provincia de Alicante tendrán un refuerzo de lectura para alumnos con bajo rendimiento académico

Al igual que ocurre con las Matemáticas, los alumnos necesitan mejorar su rendimiento académico en comprensión lectora, tal y como ha quedado constatado en los resultados registrados por España en el informe PISA 2022. Los estudiantes están por debajo de la media europea y, por ello, 124 centros de la provincia de Alicante van a implementar programas de refuerzo en lectura.

La Conselleria de Educación ha anunciado un plan para que el alumnado mejore su capacidad para entender los textos escritos, en los niveles de Primaria, Secundaria Obligatoria y Ciclos Formativos de Grado Básico en los centros educativos de la Comunidad Valenciana.

La medida se va a poner en marcha en un total de 209 centros educativos (164 de Educación Primaria y 45 de Secundaria) durante el curso 2025-2026, con una inversión de más de 9,4 millones de euros. La provincia encabeza la lista de centros que incorporarán el programa con diferencia, ya que en Valencia habrá 66 colegios e institutos, mientras que en Castellón, 19.

Los objetivos de estos programas son atender al alumnado de manera personalizada, trabajar la brecha de género en la competencia lectora, formar a los docentes en las metodologías del proceso de lectoescritura y en estrategias para el desarrollo competencial de la lectura en distintos soportes y asesorar y acompañar a los centros en el desarrollo de planes específicos de mejora de la competencia lectora, según ha informado el departamento de José Antonio Rovira.

Uno de los pilares de la medida es reducir la brecha de género en lectura, ya que las niñas leen considerablemente más que los niños

Actividades por el día del libro en un colegio de Alicante / RAFA ARJONES

Con este fin, los centros participantes recibirán formación y un acompañamiento y asesoramiento individualizado, a través de una red de asesores específicos del programa. Además, para implementar las diferentes actuaciones de refuerzo de la competencia lectora se han asignado un total de 132 puestos docentes adicionales para Educación Primaria y 699 horas adicionales en Secundaria (que equivalen a 39 puestos docentes).

Informe PISA

Este programa de Refuerzo de la Competencia Lectora surge de la necesidad de tomar medidas tras los resultados registrados por España en el informe PISA 2022 en competencia lectora, que reflejan que el rendimiento en lectura estimado de España se sitúa en 474, por debajo del Promedio OCDE (476) y del Total UE (475). Otro dato significativo que muestra el informe es la brecha de género existente en el rendimiento lector: las chicas leen considerablemente más (487) que los chicos (462).

Este curso, 120 colegios e institutos de la provincia también contarán con un plan para potenciar las Matemáticas

En el caso del refuerzo de la competencia matemática, el plan abarcará 277 centros educativos de la Comunidad Valenciana (205 de Educación Primaria y 72 de Secundaria) durante el curso 2025-2026, con una inversión de más de 21,7 millones de euros.

De ellos, son 120 centros en la provincia de Alicante, de ellos 85 de Primaria y 35 de Secundaria. Además de 30 en Castellón (26 y 4); y 126 en Valencia (93 y 33). El refuerzo se ofreció a los centros con resultados más bajos en competencia matemática.