Septiembre empieza con calor en Alicante: máximas de hasta 33ºC en muchos municipios

La provincia de Alicante afronta este lunes 1 de septiembre con una jornada con un cielo poco nuboso con tempraturas mínimas sin grandes cambios y máximas en descenso en todo el interior, en ascenso en el litoral sur y sin cambios en el resto. El viento soplará de flojo a moderado en el oeste y noroeste, girando por la tarde a componente este en el litoral.

Dejamos atrás un agosto que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de la Comunidad Valenciana, ha sido el tercero más cálido desde, al menos, 1950, aunque similar a los de los últimos tres años.

El tiempo en Alicante

La capital vivirá otra jornada con cielos despejados y temperaturas elevadas, ya que se mantendrán casi todo el día en 33ºC. Por la noche los termómetros sí que darán un respiro y bajarán hasta los 22ºC.

El tiempo en Elche

En Elche las temperaturas se mantendrán este lunes en valores muy similares a los del día anterior llegando a los 33ºC.

El tiempo en Elda

La temperatura en Elda también irá a menos, con mínimas de 19ºC y máximas de alrededor de 30ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afrontará un día con más calor que el anterior, con valores mínimos de 23ºC y máximas de 29ºC. El cielo estará despejado durante toda la jornada.

Benidorm, a rebosar: la playa de Levante se llena en los últimos días de agosto / Alex Domínguez / Alex Domínguez

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá hoy otra jornada de calor con mínimas que no bajarán de los 22ºC. La máxima alcanzará los 32ºC, donde sí se producirá una disminución significativa.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a ser uno de los municipios de la provincia en los que hará más calor, con 24ºC de mínima y 34ºC de máxima.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, las mínimas bajarán hasta los 19ºC, pero las máximas alcanzarán los 30ºC. El cielo estará despejado durante toda la jornada.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará otra jornada calurosa, con registros de 24ºC de mínima y 32ºC de máxima.