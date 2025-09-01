El verano, la asignatura pendiente de las academias

Como si de una pista de esquí o un parque acuático se tratara, las academias se han convertido, a su pesar, en un negocio estacional. Efervescentes durante el invierno y la primavera, su flujo de alumnos se difumina con la llegada del verano hasta tal punto que muchas de ellas se ven obligadas a cerrar. “Si abro me cuesta más tener encendido el aire acondicionado que lo que gano”, lamenta Isabel Puertas, propietaria del Centro de Estudios San Blas, una de las academias decanas de la ciudad, abierta desde 1985.

No siempre fue así, más bien todo lo contrario. Cuando las leyes educativas españolas contemplaban la recuperación de septiembre las academias fueron un hervidero de alumnos enfaenados en busca de pasar de curso o hacerlo limpio. También la segunda oportunidad de la prueba de acceso universitario, la célebre selectividad, tenía su cita a la vuelta del verano. Ahora todo queda resuelto antes, apenas un mes después del primer intento. “Aún nos preguntamos quién sale beneficiado al quitar la convocatoria de septiembre”, señala Sergio Fabra, de la academia Serfa. “Nosotros desde luego que no, pero los alumnos tampoco porque antes había tiempo para estudiar lo pendiente, ahora no da tiempo y menos en una ciudad como Alicante, que en esos días celebra las Hogueras”, prosigue.

Con esa oportunidad perdida -la última selectividad en septiembre fue en 2012-, los centros de repaso se aferraron a su alumnado más pequeño, pero los calendarios de colegios e institutos tampoco han ayudado. “Hace tres años todavía hubo una extraordinaria después de Hogueras, pero ahora ya no, cada vez acaba el curso antes y eso afecta a las academias porque el 15 de junio los alumnos ya saben si pasan o no, entonces no les hace falta venir”, señala Puertas. La Ley Celaá (LOMLOE), que entró en vigor en enero de 2021, terminó por echar por tierra la planificación estival de las academias al eliminar la obligatoriedad de los exámenes de recuperación en la ESO, ya que la decisión de promocionar pasa a ser una responsabilidad colegiada del equipo docente. “Ahora no se premia el esfuerzo, es la gran diferencia de cuando abrimos, hasta se puede llegar a la PAU con dos suspensos”, apunta Puertas.

El bajón numérico de alumnado es tan radical que algunos centros optan por no abrir en todo el verano. Es el caso del Centro de Estudios San Blas, que aun así no deja de intentar sacar un grupo adelante. “He estado acostumbrada a trabajar de enero a diciembre, pero con todo el dolor de mi corazón no abro porque lo intento, pero no se apuntan los suficientes”, confiesa Puertas. Otras academias como Serfa corroboran la complejidad de la situación del gremio en julio y agosto: “En verano no llegamos ni a un 20 % del alumnado del resto del año, no llegamos ni a cubrir gastos, pero bueno, tratamos de prever la situación en los meses anteriores”. La Academia Ados también sufre los estragos del verano: “Hay un claro bajón de alumnos, aunque seguimos abiertos”. Reinventado su espíritu, varios centros acogen a los estudiantes en verano como si fueran una escuela de verano. “Estamos más como guardería que como academia, muchos padres no pueden quedarse con ellos y están aquí unas horas entretenidos, sin usar tanto el móvil y repasando alguna materia, claro”, añade Fabra.

Mates y valenciano, dos “huesos”

Las academias arrancan el curso en septiembre, aunque su “boom” llega en noviembre. “Con los primeros suspensos”, explican desde Serfa. A partir de enero y hasta los exámenes finales el volumen de alumnado aumenta. Las asignaturas más solicitadas para clases de repaso son matemáticas y física en cuanto a ciencias, y valenciano en letras. “Hay mucho alumnado que viene de fuera y llega a final de primera y necesita ponerse al día”, cuentan en el Centro de Estudios San Blas.

Muchas de las academias van más allá del repaso de Primaria, Secundaria y Bachillerato y ofrecen clases de idiomas o preparación de oposiciones. En las de Educación se especializa desde hace décadas la de San Blas y otros como el Centro de Estudios San Marcos, en Carolinas Altas, son examinadores oficiales de Cambridge e imparten una amplia gama de cursos de preparación para las pruebas de acceso a grados medios y superiores. Este abanico de ofertas les ha permitido resistir los meses de verano sin resentirse. “Esto se debe a un aumento significativo del número de plazas en nuestra comunidad y la expectativa que tienen los alumnos de encontrar después trabajo”, explica Jonás Llorens, responsable de la academia.