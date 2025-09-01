Vuelta al cole en Alicante: cómo ahorrar hasta 110 euros por hijo

Arranca el curso escolar y muchas familias ven cómo su economía se resiente. Los gastos del inicio de las clases suponen un desembolso muy importante para muchas familias aunque existen diferencias notables si el alumno estudia en un centro público, concertado o privado y del nivel de estudios.

Material escolar, libros, uniformes… Todo depende del centro al que vaya el alumno y, sobre todo, si necesitan material tecnológico como tablets o ordenadores portátiles, lo que hará que la factura aumente una media de entre 200 euros y 400 euros más.

El curso pasado en la Comunidad Valenciana el gasto medio por hijo fue de 2.725 euros por hijo al año, según la última encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Además, la entidad estimó que para el inicio de curso las familias valencianas destinarán 175 euros si se trata de un centro público, 425 en un concertado y más de 1.000 si van a un centro privado.

A esta lista se suman los gastos recurrentes del curso: comedor, transporte escolar, clases de refuerzo o actividades extraescolares, que en muchos casos duplican el desembolso inicial de septiembre.

Cómo ahorrar en la vuelta al cole en Alicante

Algunos contribuyentes de la Comunidad Valenciana cuentan con un alivio fiscal específico para amortiguar parte de este gasto. En la declaración de la Renta de 2025, que realicen el año que viene, podrán deducirse hasta 110 euros por cada hijo o menor acogido en Educación Primaria, ESO o unidades de educación especial, siempre que esté escolarizado en un centro público o concertado y el material se haya pagado con tarjeta, cheque o transferencia.

Tal y como informa la OCU, esta deducción está condicionada a la situación laboral y económica de los padres de la Comunidad Valenciana, ya que solo podrán aplicarla quienes hayan estado en situación de desempleo e inscritos como demandantes en el SEPE. Además, se establece un límite de ingresos: la base liquidable no debe superar los 30.000 euros en tributación individual o 47.000 en conjunta, tal y como informa la web de la Agencia Tributaria. El importe íntegro, sin reducciones, solo se aplica a las rentas inferiores a 27.000 euros en individual o 44.000 en conjunta.