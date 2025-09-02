De 300 euros de alquiler a pagar 850: el difícil futuro de los vecinos de Pascual de la Mata en Alicante

Una nueva empresa propietaria, una rehabilitación necesaria, actualización de precios y un futuro incierto. Es el cóctel con el que se han encontrado los vecinos de las casas ubicadas en los números 23 y 25 de la calle Pascual de la Mata, en Carolinas Altas, barrio alicantino que pese a su lejanía del centro urbano (a unos dos quilómetros) encuentra en los alquileres precios que en muchos casos son inasequibles.

La empresa que ha adquirido los bloques, Hostelería Carrusel SL, reformará las viviendas para dedicarlas “a uso residencial”, según afirman desde la compañía, que niegan tajantemente que vayan a establecer pisos turísticos. Sin embargo, la renovación de estas casas, que desde la empresa consideran imperativa, encarecerá inevitablemente unos alquileres rondan actualmente los 300 euros mensuales debido a la antigüedad de los contratos.

Con la instalación de un ascensor, la adecuación de los pisos y la actualización de los precios, el alquiler subirá de manera inevitable. Santiago Candela, abogado que representa a la empresa propietaria, afirma que “los precios futuros no los podemos conocer”, pero agentes inmobiliarios que operan en la zona calculan que podrían rondar los 850 euros teniendo en cuenta que estas casas, de unos 60 metros cuadrados, suelen disponer de tres habitaciones, salón, cocina, galería, balcón y un baño en un espacio reducido.

Los precios de alquiler que se están pagando no se adecúan al mercado Santiago Candela — Abogado de la empresa propietaria de los bloques

Santiago Frogoni, propietario de una inmobiliaria en la zona, afirma que recientemente en la calle colindante de General Espartero alquilaron un piso de similares características, aunque sin ascensor, por 850 euros mensuales. En la misma cifra calcula Vicente Lillo, otro agente inmobiliario que opera en el barrio, que podrían situarse los futuros alquileres de Pascual de la Mata. Juanjo Moreno, que ejerce el mismo oficio en el mismo distrito, considera que los alquileres serán “como mínimo” de 700 euros.

Desde la empresa propietaria afirman que “sin obras no hay alternativa habitacional”, dado la “necesidad de reformarlas”, y admiten que a día de hoy están empezando estos trabajos en los pisos que ya hay vacíos “para ganar tiempo”. Respecto a los vecinos, explican que “tienen plazos para abandonar los pisos y se han puesto condiciones de flexibilidad”, y en los casos en los que no haya alternativa habitacional “se les ha citado para llegar a un acuerdo para que abandonen el inmueble en una fecha convenida”. A su vez, desde la empresa critican la "hostilidad" de los vecinos, que en algunos casos aseguran que han cambiado los bombines de las puertas.

Desalojos previsibles

Algunos vecinos, como los que tienen contrato hasta 2027, aún no han sido notificados por la empresa, desde donde aseguran que la permanencia “es inviable por las obras que se van a acometer”. “El edificio, tal cual está, no puede tener continuidad”, insisten, a la vez que señalan que “los precios de alquiler que se están pagando no se adecúan al mercado: ni siquiera en Villena se encuentran pisos a ese precio”, afirma Candela, que critica los “bulos” como “que se van a hacer pisos turísticos: estos mensajes caldean el ambiente pero no se ajustan a la realidad”.

No dispongo de una nómina para que me faciliten un nuevo alquiler Josefina Beltrán — Inquilina afectada

El futuro de estos bloques va ligado a la reforma de las casas y a la actualización de los precios, que presumiblemente resultarán inalcanzables para los inquilinos. Josefina Beltrán, que vive en un segundo piso de uno de estos bloques, afirma que el contrato le vencerá en noviembre y que para entonces esperan “el burofax para indicarnos que no nos renuevan”, tal como ya han hecho con algunos vecinos. Reconoce que están “muy nerviosos” y que han ido a hablar con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EvhA), aunque no les han trasladado mensajes optimistas.

Aún no hemos recibido el burofax, pero llegará y no tenemos alternativa Jesús García — Inquilino afectado

Esta misma vecina, que acude a radioterapia tras haber superado un proceso oncológico que ha derivado en una osteoporosis, vive con su hija de 12 años, cobra el paro y no dispone de una nómina con la que poder optar a un nuevo alquiler. Actualmente, afirma, está intentando obtener el certificado de vulnerabilidad.

Otro vecino, Jesús García, define su situación como “complicada”. Casado y con dos hijos de 12 y 7 años, relata que este mes se le acaba el contrato de alquiler, aunque “aún no ha recibido burofax”, a diferencia de otros vecinos. Así y todo, se muestra convencido de que “el mensaje llegará”. Con él trabajando en una fábrica de conservas y con su mujer ejerciendo empleos de manera intermitente, admite que “no imaginan a donde ir” una vez les anuncien el fin del contrato. “No tenemos alternativa”.

Proponemos actualizar la renta de los contratos en base al Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda Elena Bronchano — Sindicat de Vivenda de Carolines

En el Sindicat de Vivenda de Carolines están prestando orientación legal a los vecinos afectados. Desde esta entidad, Elena Bronchano afirma que su propuesta es “actualizar la renta de los contratos en base al Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda”, que supondría una rebaja (aún no aclarada, dado que el cálculo se encuentra a la espera de la aportación de documentación) respecto al precio previsto según el mercado. El viernes, las partes celebrarán una nueva reunión para intentar encontrar soluciones.