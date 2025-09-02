Cambio en el acceso al parking de la estación de tren de Alicante

Más cambios en el aparcamiento contiguo a la estación de tren de Alicante. Las obras para establecer la Estación Central del TRAM, que conectará también con la terminal ferroviaria, han provocado una nueva modificación en el acceso a este lugar de estacionamiento, que viene sufriendo cambios desde que se iniciaron las obras.

A partir del jueves 4 de septiembre la entrada al aparcamiento se realizará a través de la calle Médico Pedro Herrero, en el barrio de Alipark, por donde también podrán acceder peatones. En concreto, el acceso de vehículos se habilitará en el número 25 de la citada calle, detrás de la futura Ciudad de la Justicia Rafael Altamira, que actualmente está en construcción. Se trata de una de las calles adyacentes a la avenida de Aguilera, y también es colindante a la calle Escultores Hermanos Blanco y a la de Princesa Mercedes.

Según han informado desde la Generalitat, que se encarga de estas obras, también se ha acondicionado un paso peatonal por la calle Luis Sánchez Octavio de Toledo, que conecta con la estación terminal “y se complementa con un itinerario accesible que une el aparcamiento con la calle Joaquín Orozco y continúa a lo largo de la avenida de Aguilera y la avenida de Salamanca hasta la estación”, aclaran.

Los accesos contarán con paneles informativos y señalización para vehículos y peatones para un parking que dispone de 200 plazas y que en total perderá 300 estacionamientos de los 634 con los que contaba debido a las obras. El nuevo acceso inhabilita el anterior, situado en la calle Alcalde Rafael Millá Santos y que fue estrenado en diciembre, poco antes del inicio de las obras de la estación central del TRAM, que se prevé que concluyan a principios de 2029 (si no hay retrasos) tras una inversión de 102 millones de euros.

Las obras han obligado a reconfigurar el entorno de la estación, tanto en aparcamiento como en zonas de carga y descarga. Sin embargo, pese a este último cambio, el acceso peatonal a la estación adaptado para personas con movilidad reducida y que se instaló en abril en la avenida Salamanca permanecerá.

También continuarán los servicios en las zonas habilitadas para parada exprés de viajeros, conocidos como kiss&ride, en las calles Bono Guarner y Alcalde Millá Santos, con acceso desde la avenida de Aguilera.

La obra servirá para ejecutar un tramo de túnel de 72 metros de longitud para garantizar la conexión con la infraestructura ya ejecutada bajo la avenida de la Estación y la nueva estación central bajo superficie, que contará con cuatro vías y se erigirá en la parada primera del TRAM partiendo desde Alicante, que actualmente se encuentra en Luceros.

La intención es convertir la estación en intermodal para conectar en el mismo lugar trenes, TRAM, autobuses, taxis y coches.