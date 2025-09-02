Alicante defiende su candidatura como Ciudad Europea Accesible en 2026: "Estamos en condiciones para competir"

El Ayuntamiento de Alicante defiende su candidatura a Ciudad Europea Accesible 2026. Después de que incluso colectivos de personas con discapacidad tildasen la iniciativa de ser demasiado ambiciosa para la ciudad, el ejecutivo municipal del PP cree que se han hecho "méritos" y confía en sus posibilidades.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha señalado este martes (tras la aprobación oficial de la presentación de la candidatura) que la idea ha partido de los técnicos municipales del área de Movilidad. El edil popular cree que "se están dando pasos", aunque reconoce que aún "queda mucho por hacer". En este sentido, el también concejal de Deportes ha hecho referencia a un reciente torneo de deporte adaptado celebrado en la ciudad, y a su conversación con los participantes: "Nos pedían que luchásemos porque las ciudades fuesen cada vez más accesibles y una buena manera de poner en primer lugar a estas personas es intentar conseguir este tipo de premios para darle visibilidad".

Para contar con mayores probabilidades de éxito, la ciudad tendrá que resolver problemas como el del ascensor que conecta el Raval Roig con el paseo de El Postiguet, que pasa más tiempo averiado que en funcionamiento. "La idea es sustituirlo cuanto antes", ha indicado Villar, quien también ha asegurado "intuir" que "cualquier ciudad que se presente tendrá un ascensor averiado, aunque no es justificación". Respecto a la candidatura, el vicealcalde defiende que "se está trabajando para que Alicante esté en las mejores circunstancias" y ha recordado que "son los propios funcionarios especialistas en la materia los que han solicitado que participemos", lo que considera una muestra de "garantías de que algo se está haciendo bien".

Premio europeo

El Ayuntamiento de Alicante se postulará para tratar de suceder a Viena en el galardón, con el que la UE concede hasta 150.000 euros a municipios que cuenten con un especial compromiso en la inclusión urbana. El jurado valorará especialmente que las localidades demuestren un enfoque coherente y una visión ambiciosa en esta materia. Para poder hacerse con el premio, Alicante tendrá que superar primero una fase previa a nivel nacional, ya que cada país miembro de la Unión Europea puede presentar únicamente dos ciudades. En dicho trámite, se competirá contra municipios como València y Zaragoza, que ya han oficializado su participación.

Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la Comunidad Valenciana, ya advirtieron la pasada semana de que el certamen no es una competición baladí. Su presidente, Luis Vañó, señaló que "todos los ítems que se obligan a presentar son bastante importantes", entre ellos, "se tiene que demostrar la accesibilidad, la inclusión, cuestiones en emergencias" así como su estado de aplicación: si las medidas ya están en marcha o se encuentran en desarrollo.

"Hay una exigencia bastante alta en toda esta materia, no solo en cuestiones de accesibilidad sino también en empleo, sostenibilidad, movilidad o seguridad", recordó Vañó, quien dudó de que Alicante esté preparada para superar dichos requisitos: "No sé si la ciudad cumple ahora mismo esos estándares". En la misma línea, aunque destacó "la libertad que tiene el Ayuntamiento para presentarse", se mostró sorprendido porque no se haya trabajado con los colectivos de personas con discapacidad, mientras que otras ciudades llevan más de un año haciéndolo.